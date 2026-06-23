شركات تركية للمشروبات الغازية تؤكد من “فود إكسبو 2026” أهمية الشراكة مع الصناعات السورية

دمشق-سانا



شكّلت مشاركة عدد من الشركات التركية المتخصصة في صناعة المشروبات الغازية، ضمن فعاليات الدورة الـ 21 من المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف “فود إكسبو 2026” فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين سوريا وتركيا، واستعراض أحدث المنتجات والخبرات الصناعية، بما يسهم في دعم تنافسية الصناعات الغذائية السورية، وتطوير قدراتها الإنتاجية.

تطوير الصناعات الغذائية المحلية

وأكد عدد من الشركات المشاركة في المعرض، أن المرحلة الحالية تتيح فرصاً واسعة لتبادل الخبرات والمعارف الفنية بين الشركات السورية والتركية، بما ينعكس إيجاباً على جودة المنتجات الوطنية، وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وبين محمد نور بيرام، مسؤول مبيعات الشرق الأوسط في إحدى الشركات لمراسلة سانا، أن حضور الشركات التركية في السوق السورية يفتح آفاقاً مهمة أمام الصناعات الغذائية المحلية، للاستفادة من الخبرات المتراكمة والتقنيات الحديثة في مجالات الإنتاج والتسويق، مشيراً إلى أن توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين من شأنه أن يدعم عملية تطوير القطاع الصناعي ويعزز فرص نموه.



ولفت بيرام إلى أن الصناعة الغذائية السورية أظهرت خلال الفترة الأخيرة مؤشرات إيجابية على صعيد التطور والإنتاج، مبيناً أن حجم المشاركة في المعرض ونوعية المنتجات المعروضة يعكسان تقدماً ملموساً في مستوى الجودة، ومعرباً عن تفاؤله بقدرة المنتجات السورية على تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة.

المنافسة في الأسواق

من جانبه أكد ممثل شركة متخصصة بالمنتجات الغازية في سوريا طلال تركاوي، أن مشاركة الشركات الوطنية في المعارض المتخصصة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز حضور المنتج السوري، مشيراً إلى أن نجاح أي منتج في الأسواق يرتبط بقدرته على تحقيق معادلة الجودة العالية والسعر المناسب، بما يلبي احتياجات المستهلكين.



وأوضح تركاوي أن التعاون بين الشركات السورية والتركية يشهد نمواً متزايداً في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها السوق السورية، مؤكداً أن الشراكات القائمة على تبادل الخبرات والمصالح المشتركة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية، وتطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة.

بيئة استثمارية مستقرة

وأشار تركاوي إلى أن توفير بيئة استثمارية مستقرة وتشريعات واضحة وضمانات قانونية ومالية للمستثمرين يعد عاملاً أساسياً في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار، ويعزز النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن تعزيز الثقة بالمنظومة الاستثمارية السورية من شأنه استقطاب المزيد من المستثمرين للمساهمة في المشاريع التنموية.

التعريف بالمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة

من جهته أوضح المدير التنفيذي لإحدى الشركات المشاركة في سوريا وليد سفر، أن المعرض يمثل منصة مهمة للتعريف بالمنتجات الوطنية، وإبراز جودتها أمام الزوار والمستثمرين، مشيراً إلى أن الإقبال الجيد الذي شهده المعرض يعكس أهمية هذه الفعاليات في تنشيط الأسواق وتعزيز العلاقات التجارية.



وأكد سفر أن الشركة تعمل على تقديم منتجات تراعي أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة الغذائية، وبأسعار تتناسب مع الظروف الاقتصادية للمستهلكين، لافتاً إلى أن الاستفادة من الخبرات التركية المتقدمة في قطاع الصناعات الغذائية يمكن أن تسهم في تطوير الإنتاج المحلي ورفع مستوى التنافسية.



وبيّن أن الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده سوريا يتيح فرصاً واسعة للتعاون مع الشركات والمستثمرين من مختلف الدول، موضحاً أن مشاركة وفود وشركات عربية وأجنبية في المعرض تسهم في توسيع العلاقات التجارية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية.



وانطلقت أمس الأول الأحد فعاليات معرض “فود إكسبو 2026” في مدينة المعارض بدمشق، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، وبمشاركة أكثر من 300 شركة محلية وعربية ودولية، ويستمر حتى الخامس والعشرين من حزيران الجاري، بهدف الترويج للمنتجات الغذائية السورية، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية.

