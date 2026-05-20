ملتقى اقتصادي سوري أوزبكي في حلب لتعزيز العلاقات الاقتصادية

حلب-سانا

نظّمت غرفة صناعة حلب، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية اليوم الأربعاء، ملتقىً اقتصادياً بمشاركة وفد اقتصادي وتجاري من أوزبكستان، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في مختلف القطاعات.

وأوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان في تصريح لمراسل سانا، أن الملتقى يهدف لبناء علاقات جديدة بين الشركات السورية والأوزبكية، وتحقيق نوع من التكامل بين الاقتصادين، مشيراً إلى وجود فرص واسعة للتعاون في قطاع النسيج والقطن، إلى جانب قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية والحلويات والمربيات.

وأكد ديروان أن سوريا تمتلك أكثر من مئة شركة متخصصة في تصنيع الأدوية بمعايير عالمية، إضافة إلى صناعات غذائية متطورة يمكن أن تجد أسواقاً واعدة في أوزبكستان، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الأوزبكية في مجال إنتاج الخيوط والأقمشة بأسعار تنافسية تدعم الصناعات السورية.

من جهته، بيّن مندوب غرفة تجارة أوزبكستان نائل نصار في تصريح مماثل، أن الوفد الأوزبكي يسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية مع سوريا، معلناً عن افتتاح منزل تجاري سوري–أوزبكي في مدينة حلب، يهدف إلى عرض المنتجات الأوزبكية، وتسهيل وصول التجار السوريين إليها دون الحاجة إلى السفر، عبر توفير الكتالوجات والعينات والمعلومات التجارية اللازمة.

بدوره، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب أيمن العلبي، أن الوفد الأوزبكي يضم نحو 40 تاجراً وصناعياً، يعمل معظمهم في مجالات النسيج والقطن والمواد الكيميائية والغذائية، مشيراً إلى أن اللقاءات التي تستمر يومين ستبحث إمكانيات الشراكة التجارية والصناعية، بما يحقق الفائدة للطرفين.

ولفت العلبي إلى وجود تطلع كبير لخلق فرص استثمارية جديدة في مدينة حلب، مؤكداً أهمية الانفتاح الاقتصادي والتبادل التجاري في دعم مرحلة التعافي الاقتصادي، إضافة إلى وجود دعوات متبادلة لتنظيم وفود تجارية بين البلدين وبحث فرص الاستيراد والتصدير والتعاون المشترك.

ويعكس الملتقى الاقتصادي السوري الأوزبكي، اهتمام الجانبين السوري والأوزبكي بتوسيع مجالات التعاون التجاري وتسهيل التواصل المباشر بين رجال الأعمال والشركات في البلدين، ودعم مرحلة التعافي الاقتصادي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية.

ويأتي انعقاد الملتقى في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط العلاقات الاقتصادية السورية مع الدول الصديقة، وتعزيز حركة التبادل التجاري والاستثماري، ولا سيما في القطاعات الصناعية والنسيجية والغذائية.