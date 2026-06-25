(إعلان حكومي) دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة الصحة

إعلان تحريري-سانا

تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لمشروع، ” مستلزمات التنقية الدموية” لصالح وزارة الصحة، وفقًا للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.رقم المناقصة:043-ع-2026، تاريخ الإعلان: 25-حزيران-2026.الشروط العامة:التأمينات الأولية:/1443000/ مليون وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألف ليرة سورية جديدة فقط لا غير مجزئة لكل بند، بحسب الجدول المذكور في دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة، تدفع لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد.

التأمينات النهائية:

10 % من قيمة العقد /تدفع خلال 10 أيام من توقيع الإحالة. تدفع لصالح وزارة الصحة.

غرامة التأخير:

واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.



مدة التنفيذ:

عام كامل من تاريخ أمر المباشرة.



المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه:

90 يوماً تقويمياً ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.

مكان التسليم:

أرض مستودعات مشفى دمشق.

الأوراق المطلوبة:

يُقدَّم العرض ضمن ثلاث مغلفات منفصلة توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنّون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (043– ع – 2026) وتاريخها (25-حزيران- 2026).

1. المغلف الأول:

الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية. (يعد العرض مرفوضا ما لم يتضمن إيصال الـتأمينات الأولية في المغلف الأول).

2. المغلف الثاني: العرض الفني.

3. المغلف الثالث: العرض المالي.

تنويه: لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات.

مكان الحصول على دفاتر الشروط:

مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد – الطابق الأول ضمن مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

سعر الإضبارة:

(1000) الف ليرة سورية جديدة لا غـير، علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب الشام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.

موعد إغلاق المناقصة:

تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الواقع في 26 تموز 2026.



عنوان تسليم العروض:

تُسلّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد – الطابق الأول ضمن مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

أرقام التواصل:

يمكن التواصل عن طريق الهاتف وعبر شام كاش عبر مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة.



