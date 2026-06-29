اليابان تحتج على قيود صينية جديدة طالت 20 كياناً يابانياً

طوكيو-سانا‏

أعربت الحكومة اليابانية عن استيائها من القيود الجديدة التي فرضتها الصين على 20 كياناً يابانياً، بعد إدراجها في “قائمة ‏مراقبة الصادرات”، واصفة هذه الإجراءات بأنها “غير مقبولة ومؤسفة جداً”.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن الناطق باسم الحكومة اليابانية مينورو كيهارا قوله لوسائل الإعلام اليوم الإثنين: إن حكومة ‏بلاده قدمت احتجاجاً شديداً إلى الجانب الصيني، وطالبت بإلغاء هذه الإجراءات، مؤكداً أن طوكيو تدرس بعناية تبعاتها، ‏وستتخذ الخطوات اللازمة حيالها.‏

وكانت الصين أدرجت، في وقت سابق اليوم، 20 كياناً يابانياً جديداً في “قائمة مراقبة الصادرات”، ما يحرم هذه الجهات من ‏الوصول إلى سلع صينية مزدوجة الاستخدام مدنية وعسكرية.‏

وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر دبلوماسي ممتد بين الصين واليابان، تعود أبرز محطاته إلى عام 2001، إثر زيارات رئيس ‏الوزراء الياباني الأسبق ريوتارو هاشيموتو لضريح “ياسوكوني”، الذي يخلّد قتلى الحرب اليابانيين، ومن بينهم مدانون ‏بجرائم حرب من الدرجة الأولى.‏

ورغم حدوث تقارب نسبي لاحقاً بين البلدين، ولا سيما عقب المساعدات اليابانية لمتضرري زلزال سيتشوان في الصين، ‏عادت الخلافات لتتصاعد عام 2010، بعد احتجاز طوكيو سفينة صيد صينية وقبطانها قرب جزر دياويو/سينكاكو المتنازع ‏عليها.‏

وازدادت حدة التوتر في تشرين الثاني عام 2025، عقب تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أمام البرلمان، ‏التي قالت فيها: إن أي هجوم مسلح على تايوان قد يبرر لليابان إرسال قوات عسكرية لدعم الجزيرة، بموجب مفهوم “الدفاع ‏الجماعي عن النفس”.‏