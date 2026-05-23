استقرار أسعار الذهب اليوم في السوق السورية ‏

دمشق-سانا
استقر سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية اليوم السبت، عند السعر الذي سجله أمس الجمعة.
وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17550 ليرة جديدة مبيعاً، و17250 ليرة جديدة شراءً.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 15050 ليرة جديدة مبيعاً، و14750 ليرة جدبدة شراءً.
في حين بلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم، 4509 دولارات.
وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.