استقرار أسعار الذهب اليوم في السوق السورية ‏

دمشق-سانا ‏

استقر سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية اليوم السبت، عند السعر الذي سجله أمس الجمعة. ‏

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17550 ليرة ‏جديدة مبيعاً، و17250 ليرة جديدة شراءً. ‏

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 15050 ليرة جديدة مبيعاً، و14750 ليرة جدبدة شراءً. ‏

في حين بلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم، 4509 دولارات. ‏

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز ‏دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر ‏جمعيات الصاغة في المحافظات. ‏