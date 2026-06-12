بمشاركة غرفة صناعة دمشق وريفها.. اختتام دورة حول تعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي في إيطاليا

تورينو-سانا



اختتمت اليوم الجمعة في مدينة تورينو الإيطالية أعمال الدورة التدريبية الدولية بعنوان “الحوكمة والإدارة من أجل ضمان اجتماعي متكامل في المنطقة العربية”، بمشاركة غرفة صناعة دمشق وريفها، ممثلة بعضو مجلس إدارتها ورئيسة لجنة سيدات الأعمال الصناعيات وفاء أبو لبدة، إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول العربية والإقليمية.



وهدفت الدورة التي نظمها المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية (ITCILO)، وانطلقت في الـ 8 من حزيران الجاري، إلى تعزيز تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجالات الحوكمة والإدارة الرشيدة.



كما ناقشت على مدار خمسة أيام، آليات إصلاح مبتكرة تسهم في تعزيز الاستدامة المالية والمؤسسية لأنظمة الضمان الاجتماعي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح أوسع من العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية.



وتناولت أعمال الدورة تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية والسياسات الناظمة لعمل مؤسسات الحماية الاجتماعية، إضافة إلى سبل تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز قدرة هذه المؤسسات على مواجهة التحديات الاقتصادية ومتغيرات سوق العمل.



دعم مسارات التنمية



وأوضحت أبو لبدة في تصريح لـ سانا، أن مشاركة غرفة صناعة دمشق وريفها تأتي في إطار حرصها على مواكبة أفضل الممارسات الدولية وتعزيز دور القطاع الصناعي في دعم مسارات التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية بناء شراكات وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتعزيز التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.



ولفتت أبو لبدة إلى أن الموضوعات التي ناقشتها الدورة تسهم في بلورة رؤى أكثر شمولية واستدامة لتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءة المؤسسات المعنية، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



شارك في الدورة التدريبية ممثلون عن سوريا والأردن والعراق والجزائر وتونس والمغرب وفلسطين وسلطنة عمان ومصر وتركيا.



ويهدف المركز الدولي للتدريب (ITCILO) الذراع التدريبي والتعليمي الرسمي لمنظمة العمل الدولية (ILO) إلى بناء القدرات وتطوير المهارات في مجالات العمل والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وتدريب ممثلي الحكومات، وأصحاب العمل من الغرف التجارية والصناعية، والعمال من جميع أنحاء العالم، والشركاء الوطنيين والدوليين الآخرين لدعم العمل اللائق والتنمية المستدامة.

