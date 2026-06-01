تداولات سوق دمشق للأوراق المالية‏ تسجل صفقة ضخمة بلغت ‏أكثر من 20 مليون ليرة سورية جديدة

دمشق-سانا
سجلت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية اليوم الإثنين صفقة ضخمة، بلغت قيمتها 20.599 مليون ليرة سورية جديدة، تم خلالها تداول 321762 سهماً، شكّلت الثقل الأكبر في تعاملات اليوم، ودفعت حجم التداول الإجمالي إلى مستويات أعلى من يوم أمس بشكل كبير.
وأسهمت هذه الصفقة، وفقاً لنشرة السوق، في رفع قيمة التداول الكلية للجلسة إلى 25.704 مليون ليرة عبر 219 صفقة، شملت 548312 سهماً.
وجاءت حركة الارتفاعات في الجلسة متدرجة، تصدّرتها الشركة الأهلية للنقل محققة أعلى نسبة صعود بلغت 4.99 بالمئة، مغلقة عند 109.77 ليرات للسهم، بحجم تداول بلغ 1072 سهماً، لتسجّل أقوى أداء في الجلسة، تلاها بنك الائتمان الأهلي بنسبة ارتفاع 4.72 بالمئة، مغلقاً عند 12.56 ليرة، مع تداول 21401 سهم، في نشاط لافت يعكس تحسناً في حركة السهم، بينما جاء في المرتبة الثالثة فرنسبنك بنسبة 4.38 بالمئة، مسجلاً سعراً قدره 24.76 ليرة، بحجم تداول 2700 سهم.
وفي المرتبة الرابعة سجّلت شركة إسمنت البادية ارتفاعاً بنسبة 3.20 بالمئة، مغلقة عند 770.54 ليرة، عبر تداول 1366 سهماً، محافظةً على حضورها ضمن الأسهم النشطة، تبعها المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 2.22 بالمئة، مغلقاً عند 17.05 ليرة، بحجم تداول بلغ 46221 سهماً، وجاء بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 2.08 بالمئة، مسجلاً 16.71 ليرة للسهم، مع تداول 8893 سهماً.
أما بنك البركة فاختتم قائمة الارتفاعات بنسبة 0.83 بالمئة، مغلقاً عند 18.27 ليرة، بحجم تداول ضخم بلغ 101363 سهماً، وهو الأعلى في الجلسة.
وفي مسار التراجعات سجّل بنك قطر الوطني الانخفاض الأبرز بنسبة 1.97 بالمئة، ليغلق عند 21.44 ليرة للسهم، بعد تداول 12258 سهماً، في تراجع طفيف بعد مكاسب سابقة، ليأتي بعده البنك الوطني الإسلامي بنسبة 1.32، مغلقاً عند 16.43 ليرة، بحجم تداول بلغ 30030 سهماً، ليكون ثاني الأسهم المتراجعة في الجلسة، في وقت حافظت فيه بقية المصارف والشركات على ثبات سعري دون أي تداول يُذكر.
وكانت سوق دمشق للأوراق المالية سجلت في افتتاح جلساتها يوم أمس الأحد تداولات بقيمة 4.980 ملايين ليرة سورية جديدة عبر 214 صفقة شملت 166537 سهماً.