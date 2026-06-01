تداولات سوق دمشق للأوراق المالية‏ تسجل صفقة ضخمة بلغت ‏أكثر من 20 مليون ليرة سورية جديدة

دمشق-سانا

سجلت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية اليوم الإثنين صفقة ‏ضخمة، بلغت قيمتها 20.599 مليون ليرة سورية جديدة، ‏تم ‏خلالها تداول 321762 سهماً، شكّلت الثقل الأكبر في تعاملات ‏اليوم، ودفعت حجم التداول الإجمالي إلى مستويات أعلى ‏من ‏يوم أمس بشكل كبير‎.‎

وأسهمت هذه الصفقة، وفقاً لنشرة السوق، في رفع قيمة التداول ‏الكلية للجلسة إلى 25.704 مليون ليرة عبر 219 صفقة، ‏شملت ‌‏548312 سهماً‎.‎

وجاءت حركة الارتفاعات في الجلسة متدرجة، تصدّرتها ‏الشركة الأهلية للنقل محققة أعلى نسبة صعود بلغت 4.99 ‏بالمئة، ‏مغلقة عند 109.77 ليرات للسهم، بحجم تداول بلغ 1072 ‏سهماً، لتسجّل أقوى أداء في الجلسة، تلاها بنك الائتمان الأهلي ‌‏بنسبة ارتفاع 4.72 بالمئة، مغلقاً عند 12.56 ليرة، مع تداول ‌‏21401 سهم، في نشاط لافت يعكس تحسناً في حركة السهم، ‌‏بينما جاء في المرتبة الثالثة فرنسبنك بنسبة 4.38 بالمئة، مسجلاً ‏سعراً قدره 24.76 ليرة، بحجم تداول 2700 سهم‎.‎

وفي المرتبة الرابعة سجّلت شركة إسمنت البادية ارتفاعاً بنسبة ‌‏3.20 بالمئة، مغلقة عند 770.54 ليرة، عبر تداول 1366 ‌‏سهماً، محافظةً على حضورها ضمن الأسهم النشطة، تبعها ‏المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 2.22 بالمئة، مغلقاً ‌‏عند 17.05 ليرة، بحجم تداول بلغ 46221 سهماً، وجاء بنك ‏بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 2.08 بالمئة، مسجلاً 16.71 ‏ليرة ‏للسهم، مع تداول 8893 سهماً‎.‎

أما بنك البركة فاختتم قائمة الارتفاعات بنسبة 0.83 بالمئة، ‏مغلقاً عند 18.27 ليرة، بحجم تداول ضخم بلغ 101363 ‏سهماً، ‏وهو الأعلى في الجلسة‎.‎

وفي مسار التراجعات سجّل بنك قطر الوطني الانخفاض الأبرز ‏بنسبة 1.97 بالمئة، ليغلق عند 21.44 ليرة للسهم، بعد ‏تداول ‌‏12258 سهماً، في تراجع طفيف بعد مكاسب سابقة، ليأتي بعده ‏البنك الوطني الإسلامي بنسبة 1.32، مغلقاً عند ‌‏16.43 ليرة، ‏بحجم تداول بلغ 30030 سهماً، ليكون ثاني الأسهم المتراجعة ‏في الجلسة، في وقت حافظت فيه بقية ‏المصارف والشركات ‏على ثبات سعري دون أي تداول يُذكر‎.‎

وكانت سوق دمشق للأوراق المالية سجلت في افتتاح جلساتها ‏يوم أمس الأحد تداولات بقيمة 4.980 ملايين ليرة سورية ‏جديدة ‏عبر 214 صفقة شملت 166537 سهماً‎.‎