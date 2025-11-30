الشرطة الإيطالية توقف رجلاً انتحل شخصية والدته المتوفاة للاستفادة من معاشها

روما-سانا

أوقفت الشرطة الإيطالية رجلاً يبلغ من العمر 57 عاماً بعد تورطه في قضية صادمة، حيث انتحل شخصية والدته المتوفاة لمدة ثلاث سنوات بهدف الاستمرار في الحصول على معاشها التقاعدي.

وذكرت صحيفة ذا غارديان البريطانية أن الواقعة انكشفت عندما حاول المتهم تجديد بطاقة هوية والدته في إحدى البلديات بشمال البلاد، مرتدياً باروكة وملابس نسائية مع مساحيق تجميل لإخفاء ملامحه، إلا أن شكله غير المتناسق أثار شكوك الموظفين، الذين لاحظوا عدم تطابق مظهره مع صورة المرأة المسجلة في النظام، ليتم إشعار الشرطة فوراً التي قامت بتوقيفه.

وخلال التحقيقات، أظهرت مراجعة كاميرات المراقبة أن الرجل احتفظ بجثة والدته داخل خزانة بغرفة الغسيل في منزله، حيث تشير التقديرات إلى أنه حصل بطريقة غير قانونية على أكثر من 50 ألف يورو من معاشها منذ وفاتها عام 2022.

ويواجه الموقوف عدداً من التهم تشمل إخفاء جثة، والاحتيال، وانتحال الهوية، وتزوير وثائق رسمية.