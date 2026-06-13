على هامش معرض بيلدكس.. جلسة حوارية حول التعاون الحكومي المشترك في التعافي ومواجهة الكوارث

احتفالات في مدارس دير الزور بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
تصريح عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب حول منع تنظيم قسد المدنيين من مغادرة دير حافر ومسكنة
مسير عسكري للقوى البحرية باتجاه رأس البسيط بهدف إنشاء نقطة عسكرية لضبط المياه الإقليمية
حملة نظافة شاملة في خان أرنبة الأثري بالقنيطرة، في إطار فعاليات اليوم الوطني للبيئة
مشاهد من فعالية “آيات بينات” التي نظمتها مديرية أوقاف الرقة
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