غرف التجارة السورية: مجلس شباب وريادة الأعمال منصة لتمكين الشباب اقتصادياً

دمشق-سانا



أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية باتحاد غرف التجارة السورية أنس البو، أن تأسيس مجلس شباب ورياديي الأعمال السوريين، يهدف إلى دعم وتمكين الشباب السوري في مجالات التجارة وريادة الأعمال وتوحيد المبادرات الفردية ضمن رؤية موحدة تسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية قابلة للتنفيذ.



وأوضح أنس البو لمراسل سانا، اليوم السبت، أن التركيز قائم حالياً على تعزيز دور الشباب باعتبارهم قوة أساسية في المجتمع والاقتصاد والسياسة، مشيراً إلى أن الاستثمار في طاقاتهم يشكل عاملاً محورياً في دفع عملية النهوض وإعادة الإعمار في سوريا.

دعم الأفكار وتحويلها إلى مشاريع

وبين رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد، أن من أبرز مهام المجلس العمل على سد الفجوة بين أفكار الشباب والموارد اللازمة لتنفيذها، من خلال التنسيق مع الجهات المانحة والتواصل مع وزارات الخارجية الأوروبية، بهدف توفير الدعم وتحويل المبادرات الريادية إلى مشاريع حقيقية.



وتابع: المجلس يخطط لإطلاق برامج تدريبية وورش عمل، تهدف إلى تطوير مهارات التفكير النقدي لدى الشباب، إضافة إلى دعمهم في مجالات التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الحديث.

برامج تدريبية وتمكين رقمي

وكشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن اتحاد غرف التجارة السورية يعمل على إطلاق منصة رقمية، تهدف إلى ربط الشباب بالمستثمرين والممولين وتسهيل تبادل الأفكار وتأسيس الشركات الناشئة، إضافة إلى تشجيع الشباب السوري في الداخل والخارج على الانخراط في المشاريع الريادية، عبر توفير بيئة داعمة وتشريعات محفزة.

وأضاف: إن الشباب السوري يمثلون ركيزة أساسية في عملية إعادة الإعمار والتحول الرقمي، مع التركيز على القطاعات غير التقليدية وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية.

شمولية وتمثيل وطني

ولفت البو إلى أن مجلس شباب ورياديي الأعمال السوريين يضمن تمثيلاً شاملاً للشباب من مختلف المحافظات السورية، مع مراعاة التنوع الاقتصادي بين المناطق الزراعية والصناعية والتجارية والساحلية، بما يعزز الشمولية والتكامل الوطني.



كما أشار في هذا السياق إلى أن أنشطة المجلس تمثل جهوداً تهدف إلى تعزيز دور الشباب في التنمية وإعادة الإعمار، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال كأداة أساسية للمستقبل الاقتصادي في سوريا.



وكان اتحاد غرف التجارة السورية أصدر في الـ 21 من شهر أيار الجاري، قراراً يقضي بتشكيل “مجلس شباب ورياديي الأعمال ‏السوريين” تحت الإشراف المباشر للاتحاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال ‏وتمكين الشباب في سوريا.‏



ويشكل المجلس منصة حيوية تجمع رواد الأعمال الشباب مع القطاع الخاص والمؤسسات ‏الاقتصادية داخل سوريا وخارجها، عبر تنظيم المؤتمرات والملتقيات والبرامج التدريبية ‏وورشات العمل المتخصصة، بما يعزز ثقافة الإبداع والابتكار ويدعم المبادرات الريادية ‏الواعدة.