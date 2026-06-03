مباحثات بين هيئة الاستثمار السورية ومؤسسة التمويل الدولية حول مشاريع الطاقة والبنية التحتية

دمشق -سانا



بحث مدير عام هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي اليوم الأربعاء مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، آفاق التعاون المشترك ومتابعة المشاريع ذات الأولوية، ولا سيما في قطاع الطاقة ومشاريع البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وخلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الهيئة بدمشق، ناقش الجانبان فرص الدعم الفني والتمويلي للمشاريع ذات الأثر التنموي، بما يسهم في تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في سوريا.



وتُعد مؤسسة التمويل الدولية (IFC) أكبر مؤسسة تنموية عالمية تُعنى بدعم القطاع الخاص في الدول النامية، وتتخذ من واشنطن مقراً لها، وتركّز على تمويل المشاريع المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية.