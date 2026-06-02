وزير النقل: قطاع النقل إحدى ‏الركائز الأساسية لتحقيق ‏التعافي الاقتصادي في سوريا ‏

دمشق-سانا‏

أكد وزير النقل السوري يعرب بدر أن المرحلة المقبلة ‏تتطلب تضافر الجهود الحكومية والاستثمارية لإعادة بناء ‏قطاع النقل ‏والبنية التحتية في سوريا، باعتباره إحدى ‏الركائز الأساسية لتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية ‏المستدامة، رغم التحديات ‏الكبيرة التي واجهها القطاع ‏خلال السنوات الماضية.‏

دعم التنمية في قطاع النقل

وأوضح الوزير بدر في تصريح لمراسلة سانا، اليوم ‏الثلاثاء، أن البنية التحتية للنقل تمثل عاملاً محورياً في ‏تنشيط الاقتصاد ‏وتعزيز الترابط بين المناطق، انسجاماً ‏مع الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق ‏بالصناعة والابتكار والبنية ‏التحتية‎.‎

وأشار وزير النقل إلى أن البنية التحتية لشبكات الطرق ‏والجسور والسكك الحديدية تعرضت لأضرار كبيرة ‏أثرت بشكل ‏مباشر على كفاءة الخدمات اللوجستية ‏وحركة التجارة والتنقل، مبيناً أن الحكومة السورية تعمل ‏ضمن رؤية متكاملة تهدف ‏إلى إعادة تأهيل البنية التحتية ‏وتعزيز قدرتها على الصمود أمام الأزمات، بما يضمن ‏استمرارية الخدمات وتحفيز عجلة ‏الاقتصاد الوطني‎.‎

وبين الوزير أن العمل جارٍ لإعادة تأهيل الجسور ‏المتضررة في محافظتي الرقة ودير الزور، والمباشرة ‏الفورية بالأعمال ‏الإنشائية وفق الخطط الحكومية ‏الموضوعة، في ظل الأضرار التي تعرضت لها المناطق ‏جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات.‎ ‎

تحديات التمويل وإعادة الإعمار

ولفت الوزير بدر إلى أن سوريا تعاني نقصاً حاداً في ‏البنية التحتية الخاصة بالنقل، ولا سيما في قطاعي السكك ‏الحديدية ‏والطرق، موضحاً أن محدودية الموارد المالية ‏المتاحة تجعل حجم التمويل المخصص لمشاريع النقل أقل ‏بكثير من ‏الاحتياجات الفعلية المطلوبة لإعادة الإعمار ‏والتطوير، في ظل تركز أولويات الموازنة العامة الحالية ‏للحكومة على تأمين ‏الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل ‏الإسكان والتعليم والصحة‎.‎

التوجه نحو النقل المستدام والمنيع‎ ‎

وأشار وزير النقل إلى أن الحكومة تسعى إلى تطبيق ‏مفاهيم النقل المستدام والمنيع بما يتماشى مع المبادئ ‏والمفاهيم التي ‏تركز عليها خطة عمل عقد الأمم المتحدة ‏للنقل المستدام (2026-2035)، عبر تعزيز قدرة قطاع ‏النقل على مواجهة ‏الأزمات واضطرابات سلاسل ‏التوريد، رغم التحديات والفجوة الواسعة في الوصول إلى ‏تقنيات الجيل الخامس والاتصالات ‏الحديثة، والتي تحد من ‏تطوير البنية التحتية الذكية‎.‎

ونوه الوزير بدر بالمباحثات الأخيرة التي عقدتها سوريا ‏مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي ‏آسيا ‌‏(الإسكوا)، ‏ضمن التحضيرات للمنتدى العربي ‏للتنمية المستدامة لعام 2026، حول تعزيز البنية التحتية ‏لمشاريع النقل، ‏وتطوير منظومة متكاملة متعددة ‏الوسائط، بما يسهم في تعزيز قدرة قطاع النقل على ‏مواجهة الأزمات واضطرابات سلاسل ‏الإمداد‎.‎

الشراكة مع القطاع الخاص والدعم الدولي

وفي إطار البحث عن حلول تمويلية وتنموية، بين الوزير ‏بدر أن الوزارة طرحت مشاريع استثمارية وفق نظام ‏الشراكة بين ‏القطاعين العام والخاص‎ ‎ (PPP)‎، بهدف ‏جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، وخاصة في ‏مشاريع السكك الحديدية، مؤكداً ‏وجود دعم فني من البنك ‏الدولي للمساعدة في تطوير القدرات الفنية والمؤسساتية، ‏بما يسهم في الوصول إلى نتائج عملية ‏قابلة للتنفيذ على ‏أرض الواقع‎.‎

تطوير المرافئ الجافة والخدمات اللوجستية

وفيما يتعلق بالمرافئ الجافة، أوضح الوزير بدر أن ‏الوزارة تعمل على تطوير المرافئ الجافة السككية ‏وتحسين كفاءتها ‏التشغيلية بهدف تخفيف الازدحامات عن ‏الموانئ البحرية، عبر نقل الحاويات مباشرة بواسطة ‏السكك الحديدية إلى مراكز ‏داخلية مثل دمشق وحلب ‏وحمص، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحويل ‏المرافئ من مناطق تخزين للحاويات إلى ‏مراكز مناولة ‏وخدمات لوجستية فعالة، بما يعزز حركة التجارة ‏ويخفض التكاليف التشغيلية‎.‎

التعاون الإقليمي والربط السككي

وأكد الوزير بدر أهمية التعاون الإقليمي في دعم قطاع ‏النقل السوري، مبيناً وجود مذكرات تفاهم مع دول ‏الجوار، بينها تركيا ‏والأردن، لتطوير ممرات السكك ‏الحديدية وتعزيز الربط الإقليمي، ولا سيما مع الخليج ‏العربي عبر السعودية‎.‎

وأشار وزير النقل إلى وجود اهتمام متزايد بمشاريع ‏الربط السككي التي تشمل سوريا ولبنان، حيث إن تنوع ‏المسارات ‏اللوجستية يسهم في تعزيز مرونة قطاع النقل ‏وتحقيق استقرار أكبر في مواجهة الأزمات، مشدداً على ‏أن السكك الحديدية ‏تمثل خياراً اقتصادياً فعالاً للنقل ‏لمسافات طويلة، في حين تبقى الشاحنات أكثر تنافسية ‏للمسافات القصيرة، الأمر الذي ‏يتطلب تكامل مختلف ‏وسائل النقل ضمن استراتيجية وطنية شاملة‎.‎

وتعمل وزارة النقل على تطوير قطاع النقل والبنية ‏التحتية في سوريا، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، ‏وتوسيع التعاون مع ‏القطاعين العام والخاص، إلى جانب ‏دعم التكامل الإقليمي في مشاريع النقل، بما يسهم في ‏استعادة دور سوريا التاريخي ‏وموقعها الحيوي كمركز ‏إقليمي للنقل والتجارة، بما يدعم التنمية الاقتصادية ‏ويعزز فرص الاستثمار وإعادة الإعمار خلال ‏المرحلة ‏المقبلة‎.‎