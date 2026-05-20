مباحثات سوريّة إسبانيّة لدعم قطاع الزيتون وإنشاء مركز بحثي مشترك

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة باسل السويدان، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الخاص لإسبانيا إلى سوريا أنطونيو غونزاليس سابالا، والقائم بأعمال السفارة الإسبانية في دمشق فرانسيسكو خابيير بوغا يوبس، سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، ولا سيما في مجالي الزيتون وأسماك التونة.

وأكد الوزير السويدان أهمية توسيع آفاق التنسيق والتعاون مع المملكة الإسبانية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الإسبانية المتقدمة، وخاصة في مجالات تسويق زيت الزيتون والارتقاء بجودة المنتج، منوهاً بدور إسبانيا في دعم عودة سوريا إلى المجلس الدولي للزيتون (IOC) خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة قرطبة في تشرين الثاني الماضي.

وأشار الوزير السويدان إلى إمكانية إنشاء مركز بحثي مشترك يُعنى بتطوير أشجار الزيتون، إضافة إلى التنسيق لإيفاد وفد سوري متخصص إلى إسبانيا للاطلاع على الخبرات والأبحاث الحديثة في هذا المجال.

من جانبه، أشاد المبعوث الإسباني بجودة زيت الزيتون السوري، وإمكانية استفادة سوريا من التجربة الإسبانية في مجالات التعبئة والتسويق، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم التسهيلات اللازمة بما يسهم في تعزيز العلاقات الزراعية وخدمة مصالح البلدين.

حضر اللقاء كل من معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة النباتية تمام الحمود ومدير التعاون الدولي في الوزارة إسحاق الأحمد.



وكانت سوريا شاركت في أعمال الدورة الـ 122 للمجلس الدولي للزيتون (IOC)، التي نظمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية الإسبانية في مدينة قرطبة في تشرين الثاني الماضي، بمناسبة اليوم العالمي لشجرة الزيتون، حيث شهدت الدورة اعتماد “إعلان قرطبة” وثيقة استراتيجية جديدة ترسم رؤية موحدة لتنمية قطاع الزيتون في العالم بشكل مستدام، ووقّعتها وزارات الزراعة في الدول الأعضاء، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية الشريكة.