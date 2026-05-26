سانا ترصد حركة أسواق ريف إدلب الجنوبي مع قرب حلول عيد الأضحى

إدلب-سانا‏

شهدت الأسواق الشعبية في مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي، إقبالاً لافتاً من ‏قبل المواطنين لشراء ‏مستلزمات عيد الأضحى، وذلك في ‏أجواء من الفرح ‏والتفاؤل رغم ضغط الظروف الاقتصادية‎.

وفي جولة لـ سانا اليوم الثلاثاء في عدد من أسواق ريف المحافظة الجنوبي ‏مثل كفرنبل وكفروما ومعرة النعمان، عبر عدد من المواطنين ‏والباعة عن ‏سعادتهم بمظاهر الفرح والبهجة التي تعيشها الأسواق مع اقتراب العيد، ‏رغم ‏ارتفاع أسعار بعض المستلزمات، مشيرين ‏إلى أن تنوع المواد وتفاوت ‏الأسعار أتاح للعائلات ‏خيارات متعددة تتناسب مع قدراتها الشرائية.

أجواء فرح بعودة الأهالي

وذكر صلاح زعتور من أهالي مدينة كفرنبل لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن ‏عودة الأهالي من المخيمات إلى مناطقها ساهمت بإنعاش أسواق المدينة، متوقعاً ‏أن تشهد المدينة والأسواق انتعاشاً أكبر مع انتهاء امتحانات شهادتي التعليم ‏الأساسي والثانوية العامة واكتمال عودة المهجرين‎.

بدوره بين محمد الشرتح من بلدة كفروما، أن الإقبال على أسواق العيد جيد ‏مقارنة بالسنة الماضية، نتيجة عودة نحو 90 بالمئة من أهالي البلدة من ‏المخيمات، لافتاً إلى أن العائلات تحاول تقسيم مصروفها بين الأضحية ‏والملابس والحلويات، وتأجيل شراء بعض الاحتياجات بسبب ارتفاع ‏الأسعار.

وأوضح أحمد أبو بسام من أهالي معرة النعمان، أن فرحة العيد العام ‏تحمل ‏طابعاً مختلفاً بالنسبة له، وخاصة أنه عاد من تركيا منذ حوالي شهر ونصف ‏إلى أهله، مشيراً إلى سعادته بعودة الناس والحياة للأسواق والمحال، ‏رغم محدودية القدرة الشرائية لدى الغالبية‎.

حركة نشطة في الأسواق‎

من جانبه أوضح زكريا المحمد صاحب محل ألبسة وأحذية في المنطقة، أن ‏حركة البيع تحسنت نسبياً مقارنة بالأسابيع الماضية، وخاصة بعد انتهاء ‏الموسم الدراسي للمراحل الانتقالية، مشيراً إلى أن الإقبال يتركز على البضائع ‏متوسطة السعر والقطع المخفضة، مع تراجع الطلب على الكماليات‎.

ويرى البائع مصطفى البصل، أن الطلب هذا العام أفضل من العام الماضي، ‏وخاصة على الأنواع الشعبية قليلة التكلفة، مضيفاً: إن الأسواق في المنطقة ‏بدأت بالتعافي، والناس تحاول أن تعيد طعم العيد وفرحته، بعاداته وطقوسه ‏الشعبية التي تفرح الصغار والكبار.

وتعد الأسواق الشعبية في ريف إدلب الجنوبي المصدر الرئيسي لاحتياجات ‏الأهالي خلال المواسم والأعياد، في ظل غياب مراكز تجارية كبيرة وارتفاع ‏تكلفة النقل إلى المدن الرئيسية، وتشهد الأسواق ازدحاما يعكس ‏فرح الناس ‏بقدوم العيد حيث يحرص أهالي المنطقة على إحياء العادات الاجتماعية ‌‏المرتبطة بالعيد، من تبادل الزيارات وشراء الحلويات والألبسة‎.