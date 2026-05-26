سانا ترصد حركة أسواق ريف إدلب الجنوبي مع قرب حلول عيد الأضحى

إدلب-سانا
شهدت الأسواق الشعبية في مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي، إقبالاً لافتاً من قبل المواطنين لشراء مستلزمات عيد الأضحى، وذلك في أجواء من الفرح والتفاؤل رغم ضغط الظروف الاقتصادية.
وفي جولة لـ سانا اليوم الثلاثاء في عدد من أسواق ريف المحافظة الجنوبي مثل كفرنبل وكفروما ومعرة النعمان، عبر عدد من المواطنين والباعة عن سعادتهم بمظاهر الفرح والبهجة التي تعيشها الأسواق مع اقتراب العيد، رغم ارتفاع أسعار بعض المستلزمات، مشيرين إلى أن تنوع المواد وتفاوت الأسعار أتاح للعائلات خيارات متعددة تتناسب مع قدراتها الشرائية.
أجواء فرح بعودة الأهالي
وذكر صلاح زعتور من أهالي مدينة كفرنبل لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن عودة الأهالي من المخيمات إلى مناطقها ساهمت بإنعاش أسواق المدينة، متوقعاً أن تشهد المدينة والأسواق انتعاشاً أكبر مع انتهاء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة واكتمال عودة المهجرين.
بدوره بين محمد الشرتح من بلدة كفروما، أن الإقبال على أسواق العيد جيد مقارنة بالسنة الماضية، نتيجة عودة نحو 90 بالمئة من أهالي البلدة من المخيمات، لافتاً إلى أن العائلات تحاول تقسيم مصروفها بين الأضحية والملابس والحلويات، وتأجيل شراء بعض الاحتياجات بسبب ارتفاع الأسعار.
وأوضح أحمد أبو بسام من أهالي معرة النعمان، أن فرحة العيد العام تحمل طابعاً مختلفاً بالنسبة له، وخاصة أنه عاد من تركيا منذ حوالي شهر ونصف إلى أهله، مشيراً إلى سعادته بعودة الناس والحياة للأسواق والمحال، رغم محدودية القدرة الشرائية لدى الغالبية.
حركة نشطة في الأسواق
من جانبه أوضح زكريا المحمد صاحب محل ألبسة وأحذية في المنطقة، أن حركة البيع تحسنت نسبياً مقارنة بالأسابيع الماضية، وخاصة بعد انتهاء الموسم الدراسي للمراحل الانتقالية، مشيراً إلى أن الإقبال يتركز على البضائع متوسطة السعر والقطع المخفضة، مع تراجع الطلب على الكماليات.
ويرى البائع مصطفى البصل، أن الطلب هذا العام أفضل من العام الماضي، وخاصة على الأنواع الشعبية قليلة التكلفة، مضيفاً: إن الأسواق في المنطقة بدأت بالتعافي، والناس تحاول أن تعيد طعم العيد وفرحته، بعاداته وطقوسه الشعبية التي تفرح الصغار والكبار.
وتعد الأسواق الشعبية في ريف إدلب الجنوبي المصدر الرئيسي لاحتياجات الأهالي خلال المواسم والأعياد، في ظل غياب مراكز تجارية كبيرة وارتفاع تكلفة النقل إلى المدن الرئيسية، وتشهد الأسواق ازدحاما يعكس فرح الناس بقدوم العيد حيث يحرص أهالي المنطقة على إحياء العادات الاجتماعية المرتبطة بالعيد، من تبادل الزيارات وشراء الحلويات والألبسة.