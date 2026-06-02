الصحة تحذّر من تطبيقات تنتحل صفتها وتدعو لاعتماد بوابة الصحة الرقمية الرسمية

دمشق-سانا

حذّرت وزارة الصحة من انتشار تطبيقات ومواقع إلكترونية تنتحل صفة الوزارة وتدّعي زوراً أنها تقدم خدمات صحية رسمية، مؤكدة أنها لا تمتلك أي صفة قانونية، ولا ترتبط بالخدمات المعتمدة لدى الوزارة.

ودعت الوزارة المواطنين، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء، إلى اعتماد التطبيق الرسمي الوحيد الصادر عنها لبوابة الصحة الرقمية، والمخصص لحجز المواعيد ومتابعة خطط العلاج إلكترونياً، حرصاً على دقة المعلومات وسلامة البيانات.

وأكدت الوزارة أن التطبيق الرسمي والوحيد متاح حصراً عبر الرابط الآتي:

https://nextcloud.moh.gov.sy/index.php/s/3J39kzpp89GA7Jm?openfile=true

وشددت على ضرورة عدم التعامل مع أي تطبيقات أو مواقع أخرى تنتحل اسم الوزارة، حفاظاً على خصوصية المواطنين وسلامة بياناتهم الصحية.

وكانت وزارة الصحة قد أطلقت، في نيسان الماضي، مشروع التحول الرقمي عبر “بوابة الصحة الرقمية” بهدف توفير الوقت والجهد على المراجعين، وتمكينهم من حجز المواعيد الطبية إلكترونياً، وتسهيل إدارة ومتابعة ملفات المرضى، وتقديم المقترحات والشكاوى.

وتتيح البوابة للمواطنين حزمة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة عبر “بوابة المريض”، تشمل حجز المواعيد في العيادات الخارجية للمشافي والمراكز الصحية، والاطلاع على التاريخ المرضي، ومتابعة الملفات الصحية الشخصية وملفات أفراد العائلة إلكترونياً، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتخفيف الأعباء على المراجعين.