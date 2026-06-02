منظومات طاقة شمسية وكاميرات مراقبة لرفع كفاءة مراكز استلام الحبوب في الحسكة

الحسكة-سانا

نفّذت المؤسسة السورية للحبوب في محافظة الحسكة مشروعاً لتركيب منظومات طاقة شمسية وكاميرات مراقبة شملت جميع مراكز الاستلام والتخزين التابعة لها، وذلك بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وضمان استمرارية العمل فيها.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن المشروع يهدف إلى ضمان انسيابية عمليات استلام وتسويق محصول القمح، وتأمين استمرارية عمل القبّانات وتجهيزات الاستلام عند انقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى تعزيز منظومة المراقبة وحماية المراكز.

وشمل المشروع المراكز التالية: (صباح الخير، الميلبية، غويران، الحسكة، تل حجر، كبكا، حطين، عامودا، صوامع القامشلي، طواريج، تل حميس، تل معروف، القحطانية، تل علو، اليعربية، الرميلان، البتراء، المالكية، رأس العين، السفح، ومبروكة).

ويندرج هذا الإجراء ضمن الجهود المستمرة للمؤسسة لتذليل العقبات التقنية وتوفير البنية التحتية البديلة للمراكز التابعة لها، بما يكفل تسيير عمليات توريد المحصول من الفلاحين دون أي توقف أو تأخير.

