صندوق التنمية السوري: تخصيص أولي بقيمة 15 مليون دولار لدعم عدة قطاعات

دمشق-سانا

أعلن صندوق التنمية السوري عن تخصيص أولي بقيمة 15 مليون دولار أولية لدعم قطاعات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، وإزالة مخلفات الحرب، وتعزيز الاستجابة والإنذار المبكر، بناءً على احتياجات حقيقية رُصدت ميدانياً في مختلف المحافظات السورية.

وأوضح الصندوق عبر صفحته على الفيسبوك اليوم الخميس، أن مناطق التدخلات الأولية حُددت بعد دراسة مشتركة بين صندوق التنمية السوري ووزارات الصحة، والتربية والتعليم، والطوارئ وإدارة الكوارث، بما يلامس حياة الناس مباشرة في قطاعات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، وإزالة مخلفات الحرب، وتعزيز منظومة الاستجابة والإنذار المبكر.



وبيّن الصندوق أن اختيار مناطق التدخل لم يستند إلى تقارير مكتبية فقط، وإنما جاء انطلاقاً من الواقع الميداني، ومن قصص العائدين، ومن المناطق التي عاد إليها السكان فعلياً وبدأت الحياة تعود إليها تدريجياً، إضافة إلى مناطق تستعد لعودة قريبة وتحتاج إلى دفعة أمان وخدمات أساسية، وصولاً إلى مناطق تعاني فجوات خدمية واضحة وتنتظر من يسدّها.

وأشار الصندوق إلى أن أولى أعمال التخصيص تهدف إلى إيصال التبرعات إلى الأماكن التي تحتاجها فعلاً، بما يمنح العائلات فرصة للعودة والاستقرار بكرامة، ويوفر للأطفال مدرسة آمنة، وللمرضى باباً مفتوحاً للعلاج، مؤكداً أنه سيشارك تباعاً خطوات التخصيص وآلية التنفيذ ومعايير الاختيار بشفافية كاملة.



وأظهر “تقرير الأداء الربعي – الربع الأول 2026” الصادر عن صندوق التنمية السوري تحقيق تقدم في مرحلة التأسيس الاستراتيجية، مع تسجيل 83 مليون دولار أمريكي تبرعات وتعهدات مالية، وتحصيل فعلي تجاوز الـ 41 مليون دولار حتى الـ 31 من آذار الماضي، بنسبة تحصيل للتعهدات المسجلة بلغت 46% في مؤشر على انتقال الصندوق من مرحلة بناء الأسس إلى الجاهزية التنفيذية.