مشاركون في مؤتمر حوار القطاع الخاص.. المؤتمر ‏يرسخ بيئة الاستثمار بين القطاعين العام والخاص

دمشق-سانا‏

أكد عدد من المشاركين في مؤتمر حوار القطاع الخاص ‏الذي يواصل أعماله لليوم الثاني بدمشق، أهمية تعزيز ‏الشراكة بين ‏القطاعين العام والخاص، لما لها من دور ‏في تطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتحويل ‏التحديات إلى فرص تنموية ‏تسهم في دعم الإنتاج، وخلق ‏فرص العمل، وتسريع مسار التعافي الاقتصادي‎.‎

خبرات وأدوات لدعم عملية التطوير الاقتصادي

وأكد المشارك من القطاع الخاص، طلال قلعجي، في ‏تصريح خاص لـ سانا، أن تعزيز التعاون مع المؤسسات ‏والبرامج ‏الدولية يوفر خبرات وأدوات مهمة لدعم عملية ‏التطوير الاقتصادي، ويساعد في بناء بيئة أكثر جذباً ‏للاستثمار، إضافةً إلى ‏دعم جهود فتح أسواق جديدة أمام ‏المنتجات السورية وتعزيز الصادرات الوطنية‎.‎

ولفت قلعجي إلى أن استمرار الحوار المؤسسي بين ‏القطاعين العام والخاص يشكل ركيزة أساسية لبناء ‏اقتصاد أكثر مرونة ‏وتنافسية، ويعزز قدرة سوريا على ‏استقطاب الاستثمارات، وتحويل فرص التعافي إلى ‏مشاريع تنموية مستدامة تدعم النمو ‏الاقتصادي خلال ‏السنوات المقبلة‎.‎

مساحة نقاش

من جانبها، أكدت المشاركة من القطاع الخاص، لمى ‏جركو، أن مؤتمر حوار القطاع الخاص السوري أتاح ‏مساحة مباشرة ‏وفعالة للنقاش بين الجهات الحكومية، ‏وممثلي القطاع الخاص، مشيرةً إلى إسهامه في طرح ‏التحديات بشكل واضح والعمل ‏على مناقشة الحلول ‏الممكنة لها ضمن أجواء من التعاون والانفتاح‎.‎

وأوضحت جركو أن المبادرة التي نظمتها وزارة ‏الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة ‏الإنمائي تمثل خطوة ‏مهمة نحو تعزيز بيئة الأعمال، لافتةً ‏إلى أن تسهيل الإجراءات، ورفع مستوى التنسيق بين ‏مختلف الجهات، من شأنه ‏تسريع جهود إعادة الإعمار، ‏واستقطاب الاستثمارات، ودعم النشاط الاقتصادي خلال ‏المرحلة المقبلة‎.‎

الحوار والتشاركية

من جهته، رأى مشارك آخر من القطاع الخاص، محمد ‏رياض الصيرفي، أن أهمية المؤتمر تنبع من تركيزه ‏على الحوار ‏والتشاركية في صناعة القرار الاقتصادي، ‏مبيناً أن القطاع الخاص يحتاج إلى حضور أكبر في رسم ‏السياسات الاقتصادية، ‏بما يضمن توافق القرارات ‏الحكومية مع متطلبات العمل والإنتاج على أرض الواقع‎.‎

وأشار الصيرفي إلى أن المرحلة الحالية تعكس توجهاً ‏أكثر انفتاحاً نحو الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام ‏والخاص، الأمر ‏الذي يسهم في إصدار قرارات أكثر ‏فاعلية وقدرة على دعم النمو الاقتصادي‎.‎

ويهدف المؤتمر، الذي يستمر حتى الثالث من حزيران ‏الجاري إلى تمكين القطاع الخاص من الإسهام في ‏صياغة رؤية ‏مشتركة لمستقبل الاقتصاد السوري، ‏وتحديد أولويات التعافي ومسارات بناء اقتصاد تنافسي ‏ومستدام قائم على شراكة فعالة ‏بين القطاعين العام ‏والخاص‎.‎