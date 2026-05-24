وزارة الزراعة تعلن جاهزية مديرياتها لمنح شهادات منشأ القمح وتسهيل التسويق

أعلنت وزارة الزراعة جاهزية مديرياتها في المحافظات لاستقبال المزارعين ومنحهم شهادات المنشأ الخاصة بتسويق القمح، وذلك مع اقتراب موسم الحصاد وبدء عمليات التسويق.



وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن مراكزها ستستقبل المزارعين طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك عطلة عيد الأضحى المبارك، بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع منح الوثائق المطلوبة.



ودعت الوزارة المزارعين إلى مراجعة الوحدات الإرشادية في أقرب وقت ممكن، لتيسير وتسهيل عمليات تسويق القمح.



وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر، الخميس الماضي، المرسوم رقم 120 لعام 2026، القاضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يقوم المزارع بتسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب، وذلك إضافة إلى سعر الشراء المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة والمحدد بـ 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد.