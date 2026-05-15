‏460 مخالفة تموينية في ريف دمشق خلال جولات رقابية الأسبوع ‏الماضي

ريف دمشق-سانا‏

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف ‏دمشق 460 ضبطاً تموينياً خلال جولات رقابية نفذتها على ‏الأسواق والفعاليات التجارية في مختلف مناطق المحافظة، وذلك ‏خلال الفترة الممتدة بين الـ 7 و الـ 14 من أيار الجاري.‏

وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد في تصريح لـ سانا، أن ‏الجولات شملت 1152 فعالية تجارية و69 معملاً، بهدف التأكد من ‏الالتزام بالأسعار المحددة، ومراقبة جودة المواد المطروحة في ‏الأسواق.‏

وأشار خالد إلى أن عناصر الرقابة التموينية سحبت عينات من مواد ‏غذائية وغير غذائية لإجراء التحاليل اللازمة، والتأكد من مطابقتها ‏للمواصفات القياسية السورية، مبيناً أنه تمت أيضاً معالجة 17 ‏شكوى مقدمة من المواطنين خلال الفترة المذكورة.‏

وأكد خالد أهمية تعاون المواطنين مع أجهزة الرقابة التموينية عبر ‏الإبلاغ عن المخالفات التي تواجههم، بما يسهم في حماية المستهلك ‏وضبط الأسواق.‏

‏ ‏وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق ‏نظمت 319 ضبطاً تموينياً خلال الفترة الممتدة من الـ 29 من نيسان ‏الماضي حتى الـ 6 من أيار الجاري، ضمن حملاتها المستمرة على ‏الأسواق.‏

