‏460 مخالفة تموينية في ريف دمشق خلال جولات رقابية الأسبوع ‏الماضي

ريف دمشق-سانا
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق 460 ضبطاً تموينياً خلال جولات رقابية نفذتها على الأسواق والفعاليات التجارية في مختلف مناطق المحافظة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين الـ 7 و الـ 14 من أيار الجاري.
وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد في تصريح لـ سانا، أن الجولات شملت 1152 فعالية تجارية و69 معملاً، بهدف التأكد من الالتزام بالأسعار المحددة، ومراقبة جودة المواد المطروحة في الأسواق.
وأشار خالد إلى أن عناصر الرقابة التموينية سحبت عينات من مواد غذائية وغير غذائية لإجراء التحاليل اللازمة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، مبيناً أنه تمت أيضاً معالجة 17 شكوى مقدمة من المواطنين خلال الفترة المذكورة.
وأكد خالد أهمية تعاون المواطنين مع أجهزة الرقابة التموينية عبر الإبلاغ عن المخالفات التي تواجههم، بما يسهم في حماية المستهلك وضبط الأسواق.
وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق نظمت 319 ضبطاً تموينياً خلال الفترة الممتدة من الـ 29 من نيسان الماضي حتى الـ 6 من أيار الجاري، ضمن حملاتها المستمرة على الأسواق.