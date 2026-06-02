افتتاح الصالة الرياضية في طرطوس بعد إعادة تأهيلها ‏

طرطوس-سانا
افتتحت مديرية الرياضة والشباب في محافظة طرطوس اليوم الثلاثاء الصالة الرياضية في مدينة طرطوس بعد استكمال أعمال الترميم والصيانة.
وتضمن حفل الافتتاح عروضاً رياضية متنوعة كالجمباز الإيقاعي والفني والكاراتيه، ومباراة كرة طائرة ودية بين ناديي خان شيخون والسودا.
وأكد مستشار وزير الرياضة والشباب مجد حاج أحمد، في تصريح لمراسل سانا، أن الوزارة تولي ملف المنشآت الرياضية أهمية كبيرة، نظراً لدورها الأساسي في خدمة الرياضيين والجماهير الرياضية، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت خطة متدرجة تراعي الواقع والإمكانات المتاحة، بهدف الوصول إلى الحد الأدنى المطلوب من الجاهزية في المنشآت الرياضية بمختلف المحافظات خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، لفت مدير الرياضة والشباب في طرطوس معاوية حمامي، إلى أهمية إعادة تأهيل الصالة في دعم الحركة الرياضية وتطويرها بالمحافظة.
كما أعرب مدرب نادي خان شيخون ساهر فعال، عن سعادته بالمشاركة في المباراة الودية التي أقيمت بمناسبة افتتاح الصالة، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في إعادة الحياة إلى الصالات الرياضية السورية بما يسهم في عودة الجماهير واللاعبين إلى الملاعب ودفع الرياضة السورية نحو مزيد من التقدم.
ويأتي افتتاح الصالة الرياضية في طرطوس في إطار خطة وزارة الرياضة والشباب لإعادة تأهيل المنشآت الرياضية في مختلف المحافظات السورية.