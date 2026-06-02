افتتاح الصالة الرياضية في طرطوس بعد إعادة تأهيلها ‏

طرطوس-سانا ‏

افتتحت مديرية الرياضة والشباب في محافظة طرطوس اليوم الثلاثاء الصالة ‌‏الرياضية في مدينة طرطوس بعد استكمال أعمال الترميم والصيانة. ‏

وتضمن حفل الافتتاح عروضاً ‏رياضية متنوعة‏ كالجمباز الإيقاعي والفني ‌‏والكاراتيه، ‏ومباراة كرة طائرة ودية بين ناديي خان شيخون والسودا.‏

وأكد مستشار وزير الرياضة والشباب مجد حاج أحمد، في تصريح لمراسل ‌‏سانا، أن الوزارة تولي ملف المنشآت الرياضية أهمية كبيرة، نظراً لدورها ‌‏الأساسي في خدمة الرياضيين والجماهير الرياضية، مشيراً إلى أن الوزارة ‌‏وضعت خطة متدرجة تراعي الواقع والإمكانات المتاحة، بهدف الوصول إلى ‌‏الحد الأدنى المطلوب من الجاهزية في المنشآت الرياضية بمختلف ‌‏المحافظات خلال السنوات المقبلة.‏

من جانبه، لفت مدير الرياضة والشباب في طرطوس معاوية حمامي، إلى ‏أهمية ‏إعادة تأهيل الصالة في دعم الحركة الرياضية وتطويرها بالمحافظة.‏

كما أعرب مدرب نادي خان شيخون ساهر فعال، عن سعادته بالمشاركة في ‌‏المباراة الودية التي أقيمت بمناسبة افتتاح الصالة، مشيراً إلى أهمية هذه ‌‏الخطوة في إعادة الحياة إلى الصالات الرياضية السورية بما يسهم في عودة ‌‏الجماهير واللاعبين إلى الملاعب ودفع الرياضة السورية نحو مزيد من ‌‏التقدم.‏

ويأتي افتتاح الصالة الرياضية في طرطوس في إطار خطة وزارة الرياضة ‌‏والشباب لإعادة تأهيل المنشآت ‏الرياضية في مختلف المحافظات السورية.‏