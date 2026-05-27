وفد من وزارة الاقتصاد والصناعة يشارك في مؤتمر دولي لصناعة الإسمنت في بكين

بكين-سانا



شارك وفد من وزارة الاقتصاد والصناعة في مؤتمر دولي متخصص بصناعة الإسمنت وتطوير التقنيات الحديثة للإنتاج الصديق للبيئة، في العاصمة الصينية بكين، في إطار تعزيز التعاون الصناعي ومواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.



وضم الوفد وفق ما ذكرته الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، كلاً من مدير مديرية التخطيط والإحصاء أسامة العمر، والمدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” المهندس محمود فضيلة.



وعقد الوفد، على هامش المؤتمر، سلسلة اجتماعات مع الإدارة العليا لشركة “سينوما” الصينية، تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك، والتحديات التي تواجه صناعة الإسمنت في سوريا، إضافة إلى آفاق الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الأداء الفني للقطاع.



كما أجرى الوفد جولات ميدانية على عدد من معامل الإسمنت في الصين، اطلع خلالها على أحدث تقنيات الإنتاج والتطوير الصناعي في مجال صناعة الإسمنت.



وتعد شركة “سينوما” الصينية من الشركات الرائدة عالمياً في مجال بناء وتجهيز مصانع الإسمنت حيث نفذت مشاريع صناعية في عدد من الدول، مع تركيز متزايد خلال السنوات الأخيرة على تقنيات الإنتاج منخفضة الانبعاثات وتطوير المصانع الذكية المعتمدة على الأتمتة والتحول الرقمي.



وتندرج مشاركة سوريا في إطار الانفتاح على التجارب الصناعية الحديثة وتعزيز التعاون السوري–الصيني في قطاع الصناعات الثقيلة، بما يدعم جهود تطوير صناعة الإسمنت الوطنية وتحسين قدرتها التنافسية والإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.