حمص.. 20 ألف بيضة حرير ومئات غراس التوت لدعم مركز دودة القز الوحيد

حمص-سانا

تواصل مديرية الزراعة في حمص، رفع جاهزية مركز تربية دودة القز في قرية رام العنز، من خلال استكمال أعمال تأهيل الحقول وتجهيز صالات التربية والتوسع بزراعة أشجار التوت، بما يسهم في تعزيز إنتاج الحرير الطبيعي، ودعم استدامة هذا القطاع الزراعي التراثي.

وقال رئيس مركز تربية دودة الحرير في رام العنز المهندس الزراعي نجم عمران، أن المركز يعد الوحيد من نوعه في محافظة حمص، مبيناً أن التحضيرات للموسم القادم تشمل تربية نحو 500 يرقة محلية تم تخصيصها من محافظة حماة، وصولاً إلى مرحلة التشرنق وإنتاج الفراشات والبيوض.

وأضاف عمران: إنه يتم حالياً أيضاً تربية علبة بيوض مستوردة من تركيا تضم نحو 20 ألف بيضة، لمتابعة دورة التربية كاملة منذ الفقس وحتى إنتاج الشرانق وخيوط الحرير، مشيراً إلى الاهتمام بحقول التوت التي تضم نوعين، هما التوت الهندي المستخدم في الأطوار الأولى، والتوت الياباني المخصص للأطوار المتأخرة.

وبيّن أن أعمال التأهيل شملت زراعة 500 غرسة توت جديدة، ليرتفع إجمالي الغراس في المركز إلى نحو 1800 غرسة، إضافة إلى تنفيذ أعمال الري والتعشيب والخدمة الزراعية المستمرة، بما يضمن تأمين الاحتياجات الغذائية لدودة القز.

وأشار إلى أنه تم تسجيل أربعة مزارعين لزراعة نحو 4000 غرسة توت في منطقتي تلكلخ والرستن وقرية الغزيلة خلال الموسم القادم، ضمن خطة التوسع بزراعة التوت ودعم المربين وتوفير قاعدة غذائية مستدامة للتربية، إضافة إلى توفير الغراس والبيوض مجاناً مع مختلف مستلزمات التربية من صوانٍ وأدوات وتجهيزات.

ولفت عمران إلى أن تربية دودة الحرير تعد من المهن التراثية العريقة في سوريا، والتي كانت تشكل نشاطاً اقتصادياً مهماً، وتتميز بانخفاض تكلفتها وسهولة ممارستها وإمكانية تحقيق مردود جيد للمربين.

من جهتها، أوضحت المهندسة الفنية في مركز القز ودودة الحرير برام العنز لبنى النقري، أن المركز استلم علبة بيوض تركية من مديرية الزراعة عبر مركز مصياف، إضافة إلى أربع علب أخرى تم توزيعها على المربين، كما تم استلام يرقات في الجيل الثالث، حيث جرت تربيتها وصولاً إلى مرحلة التشرنق، وفق الأسس العلمية المعتمدة.

وبيّنت النقري أنه يتم استكمال تجهيز صالة التربية من خلال تعقيم المعدات وتجهيز الصواني وضبط درجات الحرارة والرطوبة وفق متطلبات كل مرحلة، مؤكدة أن الرطوبة المرتفعة ضرورية في الأطوار الأولى، بينما يتم تخفيضها في المراحل المتقدمة لتجنب الأمراض والخسائر.

الحفاظ على تربية دودة القز مسؤولية مشتركة

وأكدت على أهمية النظافة والتهوية وتجنب الإفراط في التغذية، لما لذلك من تأثير مباشر على نجاح التربية وجودة الإنتاج، مشيرة إلى تنفيذ برامج دعم إرشادي للمربين عبر نشرات تخصصية وإنشاء مجموعة إلكترونية للتواصل وتقديم الإرشادات الفنية بشكل مستمر، بما يسهم في رفع كفاءة التربية وتحسين جودة الإنتاج.

وأكدت النقري أن الحفاظ على تربية دودة القز يشكل مسؤولية مشتركة تتطلب استمرار الدعم الفني والإرشادي للمربين، مشيرة إلى أن الحرير السوري لا يزال مطلوباً لجودته العالية، ما يعزز أهمية تطوير هذا القطاع والحفاظ عليه كموروث اقتصادي وتراثي للأجيال القادمة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة تطوير قطاع تربية دودة القز في محافظة حمص، وتعزيز استدامته كأحد الأنشطة الزراعية التراثية ذات القيمة الاقتصادية والثقافية، بما يسهم في دعم المربين والحفاظ على هذا الإرث الزراعي للأجيال القادمة.

وتُعد تربية دودة الحرير من المهن التراثية العريقة في سوريا، حيث اشتهرت البلاد تاريخياً بإنتاج الحرير الطبيعي وتصديره إلى مختلف دول العالم، وتمتاز هذه التربية بانخفاض تكلفتها وسهولة ممارستها وإمكانية تحقيق مردود اقتصادي جيد للمربين، إضافة إلى دورها في الحفاظ على الصناعات التقليدية المرتبطة بالحرير السوري.