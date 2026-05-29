مسؤولون وأكاديميون: الزيادات النوعية تعزز استقرار الكفاءات ‏وترفع ‏كفاءة المؤسسات العامة

‎دمشق-سانا‏

أكدد مسؤولون وأكاديميون في قطاعات الرقابة والصحة والتعليم ‏العالي ‏أن الزيادات النوعية الأخيرة على الرواتب والأجور تمثل ‏خطوة مهمة ‏لدعم استقرار الكفاءات وتحسين كفاءة المؤسسات ‏العامة، مشيرين إلى أن ‏انعكاساتها لا تقتصر على الجانب المعيشي ‏للعاملين، بل تمتد إلى تعزيز ‏جودة الخدمات العامة والحد من ‏تسرب الخبرات، ولا سيما في القطاعات ‏الحيوية المرتبطة مباشرة ‏بحياة المواطنين ومسار التعافي الاقتصادي ‏والإداري في سوريا‎.‎

دعم النزاهة وتحفيز الأداء الرقابي

وأكد مدير العلاقات العامة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ‏هشام ‏الخطيب، في تصريح لـ سانا، أن الزيادة النوعية التي شملت ‏بعض ‏الجهات الحكومية الحيوية سيكون لها أثر إيجابي على الواقع ‏المعيشي ‏للعاملين، ولا سيما في القطاعات التي تتطلب طبيعة عملها ‏مستويات ‏عالية من الدقة والأمانة والحياد‎.‎

وأوضح الخطيب أن الهيئة رفعت دراسة بهذا الخصوص إلى ‏الرئاسة، ‏لتأتي الزيادة دعماً لاستقرار الوضع المعيشي للمفتش، ‏وتعزيزاً لنزاهته المهنية، ‏مبيناً أن جزءاً من الأجر والحوافز أصبح ‏مرتبطاً بالتقييم العملي ‏ومستوى الأداء والكفاءة، بما يعزز ثقافة ‏الإنجاز وتحمل المسؤولية‎.‎

وأشار الخطيب إلى أن هذه الخطوة تحمل العاملين في الهيئة ‏مسؤولية ‏مضاعفة لتقديم أداء أكثر مهنية وسرعة، بما يسهم في ‏تعزيز كفاءة العمل ‏الرقابي ودعم النزاهة والشفافية والارتقاء ‏بالأداء المؤسسي وخدمة ‏المصلحة العامة‎.‎

انعكاسات مباشرة على القطاع الصحي

وفي القطاع الصحي، أوضح مدير التعاون الدولي في وزارة ‏الصحة ‏السورية زهير قراط أن الزيادة الأخيرة تشكل زيادة نوعية ‏تتناسب إلى ‏حد كبير مع الواقع الاقتصادي والمعيشي، وتسهم في ‏تحسين مستوى ‏معيشة الأطباء وتعزيز شعورهم بالأمان والاستقرار ‏الوظيفي‎.‎

وأكد قراط أن الاستقرار المادي للطبيب ينعكس مباشرة على ‏مستوى ‏الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال تعزيز قدرة ‏الكوادر ‏الطبية على الاستمرار في العمل ضمن المؤسسات ‏الحكومية، والحد من ‏حالات ترك العمل أو البحث عن فرص بديلة‎.‎

وأضاف قراط: إن آثار الزيادة تمتد إلى الجوانب الاقتصادية ‏والاجتماعية، ‏عبر تنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين القدرة ‏الشرائية، بما ينعكس ‏إيجاباً على مختلف القطاعات، وفي مقدمتها ‏القطاع الصحي‎.‎

بدوره، رأى الدكتور فراس محمد أن تحسين الوضع المعيشي ‏للأطباء ‏يسهم في استقرار الكوادر الطبية داخل المشافي والمراكز ‏الصحية، ما ‏يعزز جودة الخدمات المقدمة للمرضى، ويساعد في ‏الحد من تسرب ‏الكفاءات والخبرات، ولا سيما في الاختصاصات ‏الدقيقة‎.‎

التعليم العالي والبحث العلمي ضمن الأولويات

وفي قطاع التعليم العالي، أكد الخبير المالي والمصرفي والمحاضر ‏في ‏كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عبد الله قزاز أن الزيادات النوعية ‌‏ستنعكس إيجاباً على جودة التعليم الجامعي والخدمات التعليمية، من ‏خلال ‏تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على تطوير المناهج وتعزيز ‏البحث ‏العلمي ودعم الطلاب أكاديمياً‎.‎

وأشار قزاز إلى أن تحسين الواقع المعيشي للأساتذة الجامعيين يرفع ‏من ‏مستوى الحافز لديهم، ما يسهم في تحسين جودة وتصنيف ‏الجامعات ‏الحكومية السورية، إضافة إلى دعم المشاريع البحثية ‏وتطوير المعرفة ‏والابتكار‎.‎

وكانت وزارة المالية السورية أصدرت في الـ 21 من أيار الجاري ‏التعليمات ‏التنفيذية المتعلقة بالمرسوم رقم 68، الذي أصدره الرئيس ‏أحمد الشرع، بشأن ‏الزيادات النوعية للرواتب والأجور للعاملين في ‏عدد من الجهات العامة، ‏في إطار توجه حكومي يهدف إلى دعم ‏القطاعات الحيوية، وتحسين كفاءة ‏المؤسسات العامة خلال مرحلة ‏التعافي‎.‎