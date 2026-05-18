نائب وزير الاقتصاد والصناعة: البدء قريباً بإنشاء مدينة صناعية في الرقة

الرقة-سانا

أكد نائب ووزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان، اليوم الأحد، أن العمل على مشروع المدينة الصناعية في الرقة سيبدأ خلال الفترة المقبلة، والذي يشكل خطوة مهمة لدعم الاستثمار وتحفيز النشاط الصناعي في المحافظة.

وقال الحنان لمراسل سانا: إنه ناقش خلال اجتماع عقده مع محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة وعدد من الصناعيين وأصحاب المعامل في المحافظة، التحديات التي تواجه عمل المنشآت الصناعية ومشروع إنشاء مدينة صناعية جديدة شمال شرق مدينة الرقة.

وأوضح نائب ووزير الاقتصاد والصناعة، أنه تم خلال اجتماع الاستماع إلى مطالب الصناعيين ومقترحاتهم، لافتاً إلى أنه تم طرح حلول عملية سيتم العمل عليها خلال الأيام المقبلة، وخاصة ما يتعلق بمنح تراخيص مؤقتة لبعض المنشآت القائمة سابقاً، ومنح مهل للمنشآت غير المستوفية لبعض الشروط بهدف استمرار العملية الإنتاجية في الرقة.

وأشار الحنان في سياق متصل، إلى أن زيارته للمحافظة شملت جولة ميدانية على الموقع المقترح للمدينة الصناعية، الذي يمتد على مساحة تقارب أربعة ملايين ونصف المليون متر مربع، إضافة إلى زيارة منطقة المحالج للاطلاع على إمكانية إعادة تأهيلها، لتكون نواة أساسية لحلج الأقطان والصناعات الزراعية المرتبطة بها داخل المحافظة.

وشارك في الاجتماع مدير مديرية الصناعة بالرقة نجم الموسى، إلى جانب ممثلين عن الأمانة العامة والشؤون السياسية ومسؤول منطقة الطبقة محمود محمد الشيخ، وعدد من الصناعيين وأصحاب المعامل في المحافظة.

