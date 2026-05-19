محدّث- انخفاض سعر الذهب في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، بمقدار 200 ليرة جديدة عن السعر الذي سجله صباح اليوم الثلاثاء.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17550 ليرة جديدة مبيعاً، و17250 ليرة شراءً.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 15050 ليرة جديدة مبيعاً، و14750 ليرة شراءً.

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.