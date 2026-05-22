هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تطلق أول مسابقة لرواد الأعمال السوريين

دمشق-سانا



أعلنت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية، إطلاق أول مسابقة لرواد الأعمال السوريين، تهدف إلى بناء قاعدة بيانات للمشاريع الريادية والابتكارية في سوريا.



وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، اليوم الجمعة، أن المسابقة ستعمل على تعزيز التواصل بين رواد الأعمال والهيئة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للانضمام إلى منصات الهيئة وبرامجها المستقبلية، ودعم تطوير المشاريع وربطها بفرص التدريب والتمكين والتشبيك.



وأكدت الهيئة التزامها بالحفاظ على سرية المعلومات الواردة ضمن الاستبيان، مبينة أن جميع الحقوق الفكرية والأفكار والمشاريع المقدمة تبقى محفوظة لأصحابها، ولا يجوز استخدامها أو تداولها دون موافقة أصحاب العلاقة، ولافتة إلى أن الـ 24 من شهر أيار الجاري هو الموعد الأخير للتسجيل في المسابقة.



ودعت الهيئة الراغبين من أصحاب المشاريع الريادية والابتكارية في سوريا إلى التسجيل عبر الرابط المخصص للاستبيان.



وتأتي هذه المسابقة في إطار توجه هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم بيئة ريادة الأعمال والابتكار في سوريا، وتعزيز دور المشاريع الناشئة في التنمية الاقتصادية، عبر توفير منصات للتشبيك والتدريب والتمكين، وربط أصحاب الأفكار الريادية ببرامج الدعم والتطوير المستقبلية.