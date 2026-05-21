ارتفاع قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية.. والأهلية للنقل تتصدر قائمة الارتفاعات

دمشق-سانا

سجلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلستها اليوم الخميس، انتعاشاً جيداً بفارق 500 ألف سهم عن الجلسة الماضية، وقيمة تداولات بلغت 7.954 ملايين ليرة سورية جديدة موزعة على 120 صفقة، جرى خلالها تداول أكثر من 560958 سهماً، ما عزّز الطابع التصاعدي لحركة التداول.

وحققت ستة بنوك وشركات ارتفاعاً في أسعار أسهمها، ما عزّز أيضاً الاتجاه الإيجابي العام للتداول، وأسهم في دعم المؤشر وإضفاء مزيد من الزخم على مجريات الجلسة، لتتصدر شركة الأهلية للنقل قائمة الارتفاعات بين الأسهم الصاعدة بنسبة 4.99 بالمئة، حيث أغلق سعر سهمها بـ 94.84 ليرة، بعد تداول 1510 أسهم، تلاها بنك فرنسبنك الذي واصل أداءه الإيجابي ليحقق ارتفاعاً بنسبة 4.92 بالمئة، وبسعر 21.76 ليرة للسهم، من خلال تداول 1400 سهم.

وجاء بنك البركة في المرتبة الثالثة بارتفاع نسبته 3.13 بالمئة وأغلق سعر سهمه بـ 17.46 ليرة بحجم تداول 15128 سهماً، بينما حلّت شركة إسمنت البادية رابعة ضمن الأسهم المتصاعدة بتحقيقها نسبة 1.97 بالمئة، ليغلق السهم بسعر 681.16 ليرة.

وفي المرتبة الخامسة، سجّل بنك بيمو السعودي الفرنسي تحسناً ملحوظاً بنسبة 1.16 بالمئة وبسعر 15.76 ليرة للسهم، وتداول 8751 سهماً، يليه بنك سوريا والمهجر الذي اختتم قائمة الارتفاعات محققاً مكاسب طفيفة بنسبة 0.06 بالمئة ليغلق سعر سهمه بـ 17.93 ليرة بحجم تداول وصل إلى أكثر من 11 ألف سهم.

في المقابل، تراجع أداء بنك الائتمان الأهلي ليكون الوحيد ضمن القطاع المصرفي الذي أنهى الجلسة على انخفاض، ليسجل تراجعاً بنسبة 1.13 بالمئة من قيمته ليغلق سعر سهمه بـ 11.37 ليرة، هذا التراجع المحدود لم يؤثر في الاتجاه العام للسوق الذي بقي صاعداً بفضل المكاسب التي حققتها بقية البنوك والشركات.

وبقيت مجموعة من الأسهم خارج حركة التداول خلال جلسة اليوم، إذ لم تُسجّل أي صفقات على أسهم بنك سوريا الدولي الإسلامي، والشام، والشرق، وشهبا، والأردن، وسوريا والخليج، إلى جانب أسهم العقيلة للتأمين التكافلي، والمتحدة للتأمين، والشركة السورية الكويتية للتأمين، والاتحاد التعاوني للتأمين والمجموعة المتحدة للنشر، وشركتي سيريتل وMTN سوريا، ويعكس هذا الثبات استمرار حالة الهدوء في بعض القطاعات وغياب الاهتمام الاستثماري تجاه هذه الأسهم خلال جلسة اليوم.

وشهدت سوق دمشق للأوراق المالية يوم أمس الأربعاء، ارتفاعاً للأسهم الصاعدة، حيث بلغت قيمة التداولات 4.360 ملايين ليرة سورية جديدة، موزعة على 137 صفقة، تداول فيها المستثمرون أكثر من 99 ألف سهم.