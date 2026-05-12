وفد من وزارة الاقتصاد والصناعة يتفقد واقع المخابز في الحسكة ‏

الحسكة-سانا
تفقد وفد من وزارة الاقتصاد والصناعة برئاسة مسؤول ملف المخابز في المؤسسة السورية للمخابز صفوان قديد واقع الإنتاج في عدد من مخابز محافظة الحسكة.
وذكرت المؤسسة عبر صفحتها على الفيسبوك، اليوم الثلاثاء، أن الجولة تركزت على متابعة آليات توزيع الطحين، والتأكد من مطابقتها للكميات المخصصة، إضافة إلى الالتزام بالمواصفات القياسية من حيث وزن الربطة وجودة الرغيف، والحد من الهدر وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وشملت الجولة مخابز؛ الحسكة الأول، و12 آذار، والصالحية، حيث اطلع الوفد على الجاهزية الفنية وآليات التشغيل، مؤكداً أولوية تحسين جودة الرغيف ومطابقته للمعايير المعتمدة، مع بحث سبل تأمين مستلزمات الصيانة لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية.
وشدد مسؤول ملف المخابز صفوان قديد خلال لقائه الكوادر الإدارية، على تقديم الدعم اللازم لتطوير بيئة العمل وتذليل العقبات الإنتاجية، مشيراً إلى أن الارتقاء بهذا القطاع يقع في صلب أولويات الوزارة، لارتباطه المباشر بالاحتياجات اليومية للمواطنين.
كما ناقش الوفد مقترحات تطوير الخطوط الإنتاجية، بما يضمن تعزيز الاستقرار الخدمي في المحافظة، وتم التأكيد على ضرورة تضافر الجهود ورفع وتيرة الإنتاج لمواكبة الطلب المتزايد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة للاستجابة السريعة لمتطلبات المخابز العامة، بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي لأهالي الحسكة وضمان وصول مادة الخبز بأفضل المواصفات.
وكان نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية ماهر خليل الحسن افتتح في الـ 20 من شهر نيسان الفائت مخبز “شام” الآلي في مدينة الشدادي بريف الحسكة.