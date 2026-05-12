وفد من وزارة الاقتصاد والصناعة يتفقد واقع المخابز في الحسكة ‏

‏ ‏الحسكة-سانا ‏

تفقد وفد من وزارة الاقتصاد والصناعة برئاسة مسؤول ملف المخابز في المؤسسة ‏السورية للمخابز صفوان قديد واقع الإنتاج في عدد من مخابز محافظة الحسكة.‏

وذكرت المؤسسة عبر صفحتها على الفيسبوك، اليوم الثلاثاء، أن الجولة تركزت ‏على متابعة آليات توزيع الطحين، والتأكد من مطابقتها للكميات المخصصة، إضافة ‏إلى الالتزام بالمواصفات القياسية من حيث وزن الربطة وجودة الرغيف، والحد من ‏الهدر وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.‏‏ ‏



وشملت الجولة مخابز؛ الحسكة الأول، و12 آذار، والصالحية، حيث اطلع الوفد ‏على الجاهزية الفنية وآليات التشغيل، مؤكداً أولوية تحسين جودة الرغيف ومطابقته ‏للمعايير المعتمدة، مع بحث سبل تأمين مستلزمات الصيانة لضمان استمرارية ‏العمل بكفاءة عالية.‏



وشدد مسؤول ملف المخابز صفوان قديد خلال لقائه الكوادر الإدارية، على تقديم ‏الدعم اللازم لتطوير بيئة العمل وتذليل العقبات الإنتاجية، مشيراً إلى أن الارتقاء ‏بهذا القطاع يقع في صلب أولويات الوزارة، لارتباطه المباشر بالاحتياجات اليومية ‏للمواطنين.‏

كما ناقش الوفد مقترحات تطوير الخطوط الإنتاجية، بما يضمن تعزيز الاستقرار ‏الخدمي في المحافظة، وتم التأكيد على ضرورة تضافر الجهود ورفع وتيرة الإنتاج ‏لمواكبة الطلب المتزايد.‏

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة للاستجابة السريعة لمتطلبات المخابز ‏العامة، بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي لأهالي الحسكة وضمان وصول مادة ‏الخبز بأفضل المواصفات.‏

وكان نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية ماهر خليل الحسن ‏افتتح في الـ 20 من شهر نيسان الفائت مخبز “شام” الآلي في مدينة الشدادي بريف ‏الحسكة.‏

