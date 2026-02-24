الاقتصاد تبحث مع مؤسسة التمويل الدولية الحلول التمويلية لمسارات التنمية في سوريا

دمشق-سانا

بحث معاون وزير الاقتصاد والصناعة أيمن حموية مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية، استكشاف مجالات التعاون المحتملة، وتقييم فرص دعم المؤسسة، وإيجاد حلول تمويلية لمسارات التنمية في سوريا.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء، أهمية بناء إطار تعاون عملي يستند إلى الأولويات الوطنية، بما ينعكس إيجاباً على فرص العمل والإنتاج.

ويأتي هذا اللقاء في سياق عمل الوزارة لتوسيع شبكة التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي.

وتعد مؤسسة التمويل الدولية أكبر مؤسسة تنموية عالمية تعنى بدعم القطاع الخاص في الدول النامية، وتتخذ من واشنطن مقراً لها، وتركّز على تمويل المشاريع المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية.