وفد هيئة الطاقة الذرية السورية يشارك في اجتماعات “آراسيا” في فيينا

فيينا-سانا
يشارك وفد من هيئة الطاقة الذرية السورية في الاجتماع الدوري للهيئة التعاونية الإقليمية للدول العربية في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النوويين آراسيا (ARASIA)، المقام في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، بالعاصمة النمساوية فيينا منذ الـ 10 من الشهر الجاري ويختتم غداً.
وأكد رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية الدكتور مضر العكلة خلال مشاركته اليوم الثلاثاء في اجتماعات (آراسيا) دور سوريا في صياغة العمل العربي والإقليمي المشترك.
وقال العكلة في تصريح لـ سانا: إن سوريا انتقلت من مرحلة الحضور إلى مرحلة الفاعلية الحقيقية عبر تفعيل دورها القيادي في دعم استراتيجيات العلوم المختلفة، مضيفاً: بدأنا بالفعل خطواتنا التنفيذية الأولى عبر المشاريع التقنية المشتركة مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، ومجموعة آراسيا، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والجهات ذات الصلة.
ولفت العكلة إلى أن برامج العمل المشتركة انطلقت لبناء قدرات الكوادر الوطنية وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات التنموية، مؤكداً حرص الهيئة على الاستفادة من هذا التعاون الإقليمي لخدمة التنمية المستدامة في سوريا، والمنطقة العربية، وترسيخ الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية.
وكان المكتب الإعلامي في الهيئة بين في تصريح لـ سانا في وقت سابق اليوم أن الوفد السوري الذي يترأسه رئيس الهيئة مضر العكلة، بحث مع وفود الدول المشاركة خلال الأيام الماضية، سبل تعزيز التعاون التقني عبر المشاريع المشتركة بين دول المجموعة، وزيادة التعاون وتطوير الآليات لتوظيف الطاقة النووية في المجالات السلمية كالصحة، والزراعة، والصناعة، بما يخدم المنطقة، وتفعيل التنسيق العلمي والبحثي المشترك، وتبادل الخبرات وبناء قدرات الكوادر الوطنية لمواجهة التحديات التقنية والتنموية.
وأشار إلى أن هذه المشاركة تؤكد حرص سوريا على تعزيز حضورها العلمي الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية، وتوسيع آفاق الاستفادة من البرامج التدريبية والبحوث الإقليمية المشتركة.
وكانت سوريا شاركت في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية التي عقدت في الثامن من الشهر الجاري في تونس، وذلك بوفد ضم رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة، ونائبه للشؤون العلمية هاني زيدان.