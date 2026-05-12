وفد هيئة الطاقة الذرية السورية يشارك في اجتماعات “آراسيا” في فيينا

فيينا-سانا

يشارك وفد من هيئة الطاقة الذرية السورية في الاجتماع الدوري للهيئة ‏التعاونية ‏الإقليمية للدول العربية في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال ‏العلوم ‏والتكنولوجيا النوويين آراسيا (‏ARASIA‏)، المقام في مقر الوكالة ‏الدولية للطاقة الذرية (‏IAEA‏)، بالعاصمة النمساوية فيينا منذ الـ 10 من الشهر ‏الجاري ويختتم غداً.‏

وأكد رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية الدكتور مضر العكلة خلال مشاركته ‌‏اليوم الثلاثاء في اجتماعات (آراسيا) دور سوريا في صياغة العمل ‏العربي ‏والإقليمي المشترك.‏

وقال العكلة في تصريح لـ سانا: إن سوريا انتقلت من مرحلة الحضور إلى ‌‏مرحلة الفاعلية الحقيقية عبر تفعيل دورها القيادي في دعم استراتيجيات ‌‏العلوم المختلفة، مضيفاً: بدأنا بالفعل خطواتنا التنفيذية الأولى عبر المشاريع ‌‏التقنية المشتركة مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، ومجموعة آراسيا، والوكالة ‌‏الدولية للطاقة الذرية، والجهات ذات الصلة.‏

ولفت العكلة إلى أن برامج العمل المشتركة انطلقت لبناء قدرات الكوادر ‌‏الوطنية وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات التنموية، مؤكداً حرص الهيئة ‌‏على الاستفادة من هذا التعاون الإقليمي لخدمة التنمية المستدامة في سوريا، ‏والمنطقة العربية، وترسيخ الاستخدام السلمي للتكنولوجيا ‏النووية.‏

وكان المكتب الإعلامي في الهيئة بين في تصريح لـ سانا في وقت سابق اليوم ‏أن الوفد السوري الذي يترأسه رئيس الهيئة ‏مضر العكلة، بحث مع وفود ‏الدول المشاركة خلال الأيام الماضية، سبل تعزيز التعاون ‏التقني عبر ‏المشاريع المشتركة بين دول المجموعة، وزيادة التعاون وتطوير ‏الآليات ‏لتوظيف الطاقة النووية في المجالات السلمية كالصحة، والزراعة، والصناعة، ‌‏بما يخدم المنطقة، وتفعيل التنسيق العلمي والبحثي المشترك، وتبادل الخبرات ‏وبناء ‏قدرات الكوادر الوطنية لمواجهة التحديات التقنية والتنموية.‏

وأشار إلى أن هذه المشاركة تؤكد حرص سوريا على تعزيز حضورها ‏العلمي ‏الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية، وتوسيع آفاق الاستفادة من ‏البرامج التدريبية ‏والبحوث الإقليمية المشتركة. ‏

وكانت سوريا شاركت في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر العام للهيئة ‌‏العربية للطاقة الذرية التي عقدت في الثامن من الشهر الجاري في تونس، ‏وذلك ‏بوفد ضم رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة، ونائبه ‏للشؤون العلمية ‏هاني زيدان. ‏