استقرار أسعار الذهب في السوق السورية

دمشق-سانا

استقر سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية اليوم الثلاثاء، عند السعر الذي سجله أمس الإثنين.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17750 ليرة جديدة مبيعاً، و17450 ليرة شراءً.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 15250 ليرة جديدة مبيعاً، و14950 ليرة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم، 4537 دولاراً.

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.