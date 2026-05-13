تجارة دمشق تبحث مع الصندوق السيادي دعم الاستثمار وتحريك عجلة ‏التنمية

دمشق-سانا‏

بحث رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي مع وفد من إدارة الصندوق ‏السيادي، برئاسة محمد مستت مدير العلاقات العامة، آفاق التعاون لدعم ‏الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي السوري‎.‎

دعم النمو الاقتصادي السوري

وأكد الغريواتي خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الغرفة اليوم الأربعاء، أن ‏القاسم المشترك بين غرفة تجارة دمشق، والصندوق السيادي، هو دعم النمو ‏الاقتصادي السوري، الأمر الذي يتطلب تكاملاً وتعاوناً حقيقياً، لدعم الاقتصاد ‏الوطني وتحريك عجلة التنمية‎.‎

وأشار الغريواتي إلى أهمية تنظيم لقاء تعريفي موسع لمنتسبي الغرفة والتجار، ‏للتعريف بالصندوق السيادي وآلية عمله وأهدافه الاقتصادية، بما يسهم في ‏توضيح الرؤية، وتعزيز الثقة وفتح مجالات أوسع للتعاون المشترك‎.‎

عرض لمراحل تأسيس الصندوق

من جهته عرض مستت في الاجتماع لمراحل تأسيس الصندوق، انطلاقاً من ‏المرسوم الرئاسي لتشكيله، إضافة إلى أهدافه الاقتصادية، وهيكليته الإدارية، ‏وآليات الحوكمة والرقابة، إلى جانب الرؤية العامة للصندوق لعام 2026 ‏مشيراً إلى أن العمل داخل الصندوق يجري بوتيرة متواصلة لاستقطاب ‏الكفاءات والخبرات الوطنية، وبناء بيئة عمل احترافية قادرة على مواكبة ‏متطلبات المرحلة القادمة‎.‎

تحفيز المشاريع الإنتاجية والاستثمارية

وأكد مستت أن الصندوق يعمل على بناء شراكات اقتصادية فعالة، تسهم في ‏دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز المشاريع الإنتاجية والاستثمارية، مشدداً على ‏أولوية الصندوق المتمثلة بدعم المستثمر والتاجر المحلي، وتحريك المشاريع ‏المتعثرة، وحماية المنتج الوطني، إضافة إلى المساهمة في تشغيل اليد ‏العاملة، باعتبارها ركائز أساسية في عملية التعافي الاقتصادي‎.‎

معلومات عن الصندوق

في تموز الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (113) ‏لعام 2025 القاضي بإحداث الصندوق السيادي كمؤسسة ذات طابع اقتصادي ‏في سوريا يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقره ‏دمشق ويرتبط برئاسة الجمهورية‎.‎

ويهدف إحداث الصندوق، وفق المرسوم، إلى تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية ‏مباشرة والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والخبرات الفنية من ‏الاختصاصات كافة، وتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات مدروسة ‏ومتنوعة، وتحويل الأصول الحكومية غير المفعلة إلى أدوات إنتاج وتنمية‎.‎