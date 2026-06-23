استثمار قطري جديد في قطاع الطيران العالمي بقيمة 75 مليون دولار

الدوحة-سانا

وافق صندوق الثروة السيادي القطري على استثمار بقيمة 75 مليون دولار في شركة دونكاسترز غروب المتخصصة في تصنيع المكونات الدقيقة للطيران، وذلك قبل طرح ‌أسهمها للتداول في البورصة الأمريكية.

وذكرت رويترز اليوم الثلاثاء، أنه وفقاً لإفصاح تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وافق جهاز قطر للاستثمار على شراء الأسهم بسعر الطرح العام الأولي.

وأظهر الإفصاح أنه وفقاً لمتوسط النطاق السعري ⁠للطرح العام الأولي، سيحصل جهاز قطر للاستثمار على حوالي 2.5 مليون سهم عادي من خلال الطرح الخاص.

وتسعى الشركة، التي تتخذ من ديربي في المملكة المتحدة، مقراً إلى جمع ما يصل إلى 746.7 مليون دولار من خلال الطرح العام الأولي عن طريق طرح 23.3 مليون سهم بسعر يتراوح بين 28 و32 دولاراً للسهم الواحد.

وتصنع دونكاسترز مجموعة ⁠واسعة من القطع المعقدة، بما في ذلك الشفرات والريش، لمحركات الطيران وتوربينات الغاز الصناعية.

ويُعد جهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادي للدولة، وقد تأسس عام 2005 لإدارة فوائض النفط والغاز، ويختص بالاستثمار داخل قطر وخارجها في قطاعات متنوعة.