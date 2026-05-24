الاستثمارات الأجنبية في الصين تواصل النمو بدعم قطاع التكنولوجيا المتقدمة

بكين-سانا

أظهرت بيانات وزارة التجارة الصينية ارتفاع عدد الشركات ذات الاستثمار الأجنبي في الصين للعام الثالث على التوالي، ليتجاوز 530 ألف شركة، فيما تخطى إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 3.6 تريليونات دولار، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين بالسوق الصينية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن البيانات أن الصين سجلت تأسيس 20113 شركة جديدة ذات استثمار أجنبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 6.8 بالمئة على أساس سنوي، بينما بلغ الاستخدام الفعلي للاستثمار الأجنبي المباشر 287.69 مليار يوان، بانخفاض 10.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن الصناعات عالية التكنولوجيا قادت النمو، بعدما استقطبت استثمارات بقيمة 116.33 مليار يوان، بزيادة 20.3 بالمئة، لتشكل أكثر من 40 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

كما ارتفعت استثمارات لوكسمبورغ وسويسرا وفرنسا والولايات المتحدة في الصين بنسب تراوحت بين 24 و110 بالمئة على أساس سنوي.

وأكدت وزارة التجارة الصينية مواصلة دعم الشركات الأجنبية ومعالجة شكاواها عبر قنوات الحوار المنتظمة، في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن تحسناً عقب اتفاقات أبرمها الرئيسان الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن الصين أعلنت في الـ24 من نيسان الماضي السماح للمستثمرين الأجانب بالمشاركة في تداول العقود الآجلة لسندات الخزانة.