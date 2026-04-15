وصول 3 بواخر تحمل 70 ألف طن من القمح إلى مرفأ طرطوس

طرطوس-سانا

وصلت إلى مرفأ طرطوس اليوم الأربعاء، ثلاث بواخر محمّلة ب 70 ألف طن من مادة القمح، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب وتأمين احتياجات السوق المحلية من مادة القمح.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس واللاذقية عبد الوهاب سفر لـ سانا أن البواخر الواصلة تأتي ضمن سلسلة التعاقدات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والصناعة عبر مؤسسة الحبوب لتزويد المحافظات السورية بمادة القمح وتأمين الاحتياج اليومي من الطحين، موضحاً أنه منذ التحرير جرى استيراد نحو مليون و300 ألف طن قمح من خلال 57 باخرة.

وأشار سفر خلال جولته التفقدية على عمليات التفريغ، إلى أن الكوادر المختصة باشرت عمليات تفريغها ليجري توزيعها على المحافظات السورية، وأن جزءاً من الكميات يجري تخزينه في الصوامع المرفئية، بينما يجري نقل الجزء الآخر مباشرة عبر الشاحنات والقطار بالتعاون مع مؤسسة الخطوط الحديدية، وفق خطة موضوعة من إدارة المؤسسة السورية للحبوب.

3 بواخر قيد الانتظار

بدوره بيّن مدير قسم العلاقات العامة في مرفأ طرطوس إبراهيم درويش أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تعمل على تقديم كل التسهيلات اللازمة لعمليات تفريغ جميع البضائع الواصلة للمرفأ لكل المؤسسات الحكومية، منوهاً بأن عمليات تفريغ بواخر القمح الثلاث تتم بوتيرة متسارعة ودون أي معوقات.

ولفت إلى أن هناك ثلاث بواخر قمح أخرى في منطقة الانتظار بالمرفأ على أن يتم إدخالها للأرصفة وتفريغها بأقرب وقت ممكن.

وفي الـ 7 من نيسان الجاري، وصلت إلى مرفأ طرطوس الباخرة “إينيسا” محمَّلةً بنحو 45 ألف طن من القمح، تم توزيعها على المحافظات وفق الحاجة، وذلك في إطار خطة متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين من مادة الخبز، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.