مؤشر نيكي الياباني يسجل ذروة جديدة بفضل شركات الرقائق الإلكترونية

طوكيو-سانا

ارتفع مؤشر نيكي الياباني إلى مستوى قياسي، اليوم الأربعاء، مدعوماً بالمكاسب التي حققتها أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، وهو ما عوض خسائر القطاع المالي.

وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر نيكي صعد 1.25 بالمئة إلى 65811.78 نقطة، بعد أن قفز بنحو 2.2 بالمئة في وقت سابق من الجلسة ليسجل أعلى مستوى قياسي له على الإطلاق خلال التعاملات عند 66428.81 نقطة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.15 بالمئة إلى 3944.19 نقطة.

وقال كازواكي شيمادا، كبير المحللين لدى معهد “إيواي كوزمو سكيوريتيز”: “تتركز أموال المستثمرين في أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية التي تشهد طفرة صعودية”.

وارتفعت أسهم طوكيو إلكترون وأدفانتست أكثر من خمسة بالمئة لكل منهما.

في المقابل، تراجعت أسهم مجموعة سوفت بنك 4.3 بالمئة، وأسهم شركة سوسيونكست 5.8 بالمئة لتصبح الخاسر الأكبر في المؤشر نيكي.