وزير المالية: منحة البنك الدولي تعزز إصلاحات المياه والصحة وتوسّع شراكة سوريا معه

دمشق-سانا

أوضح وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن المنحة البالغة 225 مليون دولار أمريكي التي وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على تقديمها لسوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، تأتي دعماً لجهود سوريا في تعزيز كفاءة تقديم الخدمات العامة في قطاعي المياه والصحة.

وأوضح برنية في صفحته على فيسبوك، اليوم الجمعة، أنه جرى تخصيص 150 مليون دولار لقطاع المياه، و75 مليون دولار لقطاع الصحة، مبيناً أن هذين المشروعين يُعدّان الثالث والرابع اللذين يقرّهُما البنك الدولي خلال أقل من عام، عقب مبادرات نوعية شملت تطوير شبكة الكهرباء وتعزيز إدارة المالية العامة.

وقال برنية: “ننظر بتفاؤل إلى هذا التعاون المتنامي والمثمر بين الحكومة السورية والبنك الدولي، بما يعكس إرادة مشتركة لتعزيز مسارات الإصلاح والتنمية”، مشيراً إلى التوجّه نحو إطلاق مشاريع إضافية يجري التحضير لها بمنح في مجالات حيوية، تشمل القطاع المالي والمصرفي، والتعليم، والحماية الاجتماعية.

وأكد وزير المالية حرص الحكومة على بذل كل الجهود اللازمة لضمان التنفيذ الناجح لهذه المشاريع، وتعزيز الانضباط في الإدارة المالية، بما يؤهّل سوريا لزيادة حصتها من المنح والتمويلات الميسّرة.

واعتبر أن هذه الإنجازات تجسد مؤشرات راسخة على تسارع اندماج سوريا في مسارات التنمية الدولية، بما يمهّد الطريق لتحقيق تعافٍ مستدام ونمو اقتصادي طويل الأمد.

وكان وزير المالية أكد في الثاني عشر من شهر آذار الماضي أن المنحة المخصصة لسوريا، التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، والمقدّمة من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، تمثل محطة جديدة في مسار تطور العلاقة بين سوريا ومجموعة البنك الدولي بعد عقود من الانقطاع.