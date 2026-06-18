الأسواق الأوروبية تتراجع بفعل ضبابية السياسة النقدية الأمريكية والبريطانية وتراجع أسعار النفط

عواصم-سانا

تراجعت الأسهم الأوروبية في تداولات اليوم الخميس جراء زيادة مخاوف المستثمرين وترقبهم للمسار المستقبلي للسياسة النقدية ومعدلات الفائدة، ولا سيما في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وذكرت شبكة رويترز أن المؤشر الأوروبي “ستوكس 600” أنهى سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام، ليغلق متراجعاً بنسبة 0.3 بالمئة، وسط أداء متباين للبورصات الأوروبية، حيث سجلت أسواق فرنسا وألمانيا مكاسب طفيفة، في حين تراجعت بورصات إيطاليا وإسبانيا، وهبط المؤشر “فاينانشال تايمز 100” البريطاني بمقدار 1 بالمئة.

وعلى مستوى القطاعات، تراجعت أسهم شركات النفط والغاز بنسبة 1.5 بالمئة، بالتوازي مع هبوط أسعار النفط عالمياً إلى أدنى مستوياتها عقب الإعلان عن توقيع اتفاق لإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وفيما يخص قطاعي التعدين والسيارات، سجلت أسهم التعدين الخسارة الأكبر بهبوطها 3.1 بالمئة، كما تراجعت أسهم شركات السيارات بنسب تراوحت بين 2.8 و4.6 بالمئة، وانخفض سهم شركة “بي إم دبليو” بنسبة 4 بالمئة إثر تحذيرات بشأن أرباحها.

كما تراجعت أسهم خدمات تكنولوجيا المعلومات، حيث هبط سهم شركة “كابجيميني” بنسبة 8.9 بالمئة مسجلاً أدنى مستوى له في ست سنوات، في حين حقق قطاع السفر والترفيه ارتفاعاً بنسبة 0.8 بالمئة مدفوعاً بآمال الانتعاش، إلا أن الضبابية المحيطة بالسياسات النقدية حدت من هذه المكاسب.

وجاء هذا التراجع بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وبنك إنكلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، وسط مؤشرات وتوقعات من صناع السياسة النقدية تشير إلى إمكانية رفع الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري، ما أثار مخاوف الأسواق.

يشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي كان قد رفع تكاليف الاقتراض الأسبوع الماضي، وسط توقعات المتعاملين في السوق بإقرار زيادة إضافية بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري.