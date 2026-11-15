الداخلية البحرينية تحذر من خطر محتمل يتهدد المملكة وتدعو السكان إلى التوجه لأماكن آمنة

المنامة-سانا

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الأحد وجود خطر محتمل يتهدد المملكة، داعية السكان إلى اتخاذ إجراءات السلامة والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: “على المواطنين والمقيمين التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية، حفاظاً على السلامة العامة”.

ولم تحدد الوزارة طبيعة الخطر أو أسبابه، كما لم تقدم تفاصيل إضافية بشأن الإجراءات المتخذة للتعامل معه.

وتأتي دعوة الوزارة في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات البحرينية لحماية السكان وتعزيز تدابير السلامة العامة في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة.