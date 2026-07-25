مؤسسة البترول الكويتية توقع اتفاقية مشروع “شاهين” بقيمة 16 ‏مليار دولار

الكويت-سانا
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم السبت توقيع اتفاقية مشروع ”شاهين” البالغة قيمته 16 مليار دولار، مع تحالف يضم عدداً من كبار المستثمرين العالميين في قطاع البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية، وذلك لتأجير وإعادة تأجير كامل شبكة خطوط الأنابيب المحلية والمخصصة لتصدير النفط الخام.
وقال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة نواف سعود الصباح، في منشور على منصة “إكس”: إن مشروع شاهين يمثل أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ دولة الكويت، ومحطة مفصلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للبلاد.
وأوضحت المؤسسة أن التحالف الاستثماري يضم شركات بلاكستون وبروكفيلد وكيه كيه آر بوصفها شركاء استراتيجيين على المدى الطويل، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحقق المشروع عائدات نقدية بقيمة 7.85 مليارات دولار عند إتمام الصفقة.
وبموجب الاتفاقية، ستؤسس شركة شراكة جديدة في الكويت تتولى استئجار حقوق استخدام 13 خط أنابيب تمتد على نحو 320 كيلومتراً من شبكة خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لشركة نفط الكويت.
وفي المقابل، ستمنح شركة الشراكة شركة نفط الكويت حقوق الاستخدام الحصري والتشغيل والصيانة لهذه الأصول لمدة 20.5 عاماً، مقابل تعرفة ترتبط بأحجام تدفقات النفط.
ووفقاً للاتفاقية، ستحتفظ شركة نفط الكويت بحصة أغلبية تبلغ 51 بالمئة في الشركة المشتركة، فيما يمتلك التحالف الاستثماري 49 بالمئة، موزعة بالتساوي بين الأطراف المشاركة ووفق الشروط نفسها.
يشار إلى أن مؤسسة البترول الكويتية باعت في حزيران الماضي، شحنة من النفط الخام تبلغ نحو مليوني برميل، عبر عطاء للتسليم خلال شهر تموز الجاري.