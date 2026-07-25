مؤسسة البترول الكويتية توقع اتفاقية مشروع “شاهين” بقيمة 16 ‏مليار دولار

الكويت-سانا‏

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم السبت توقيع اتفاقية مشروع ‌‏”شاهين” البالغة قيمته 16 مليار دولار، مع تحالف يضم عدداً من ‏كبار المستثمرين العالميين في قطاع البنية التحتية والمؤسسات ‏الاستثمارية، وذلك لتأجير وإعادة تأجير كامل شبكة خطوط الأنابيب ‏المحلية والمخصصة لتصدير النفط الخام‎.‎

وقال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة نواف ‏سعود الصباح، في منشور على منصة “إكس”: إن مشروع شاهين ‏يمثل أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ دولة الكويت، ومحطة ‏مفصلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للبلاد‎.‎

وأوضحت المؤسسة أن التحالف الاستثماري يضم شركات ‏بلاكستون وبروكفيلد وكيه كيه آر بوصفها شركاء استراتيجيين على ‏المدى الطويل، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحقق المشروع ‏عائدات نقدية بقيمة 7.85 مليارات دولار عند إتمام الصفقة‎.‎

وبموجب الاتفاقية، ستؤسس شركة شراكة جديدة في الكويت تتولى ‏استئجار حقوق استخدام 13 خط أنابيب تمتد على نحو 320 ‏كيلومتراً من شبكة خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لشركة نفط ‏الكويت‎.‎

وفي المقابل، ستمنح شركة الشراكة شركة نفط الكويت حقوق ‏الاستخدام الحصري والتشغيل والصيانة لهذه الأصول لمدة 20.5 ‏عاماً، مقابل تعرفة ترتبط بأحجام تدفقات النفط‎.‎

ووفقاً للاتفاقية، ستحتفظ شركة نفط الكويت بحصة أغلبية تبلغ 51 ‏بالمئة في الشركة المشتركة، فيما يمتلك التحالف الاستثماري 49 ‏بالمئة، موزعة بالتساوي بين الأطراف المشاركة ووفق الشروط ‏نفسها‎.‎

يشار إلى أن مؤسسة البترول الكويتية باعت في حزيران الماضي، ‏شحنة من النفط الخام تبلغ نحو مليوني برميل، عبر عطاء للتسليم ‏خلال شهر تموز الجاري‎.‎