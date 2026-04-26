وزير الزراعة يبحث مع رئيس غرفة تجارة الأردن تعزيز التعاون والاستثمار في المجال الزراعي

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة أمجد بدر مع رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق والوفد المرافق سبل تعزيز التعاون والاستثمار في المجال الزراعي بين البلدين، وذلك بحضور السفير الأردني بدمشق سفيان القضاة.

وأكد الوزير بدر خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد في مبنى الوزارة بدمشق، أن سوريا تمتلك مخزوناً زراعياً استراتيجياً وتنوعاً بيئياً واسعاً يتيح تعدد الإنتاج إلى جانب توافر الخبرات والأراضي الخصبة ومنتج عالي الجودة، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الأردنية وتشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين لتعزيز التعاون في المجال الزراعي.

وأوضح الوزير بدر أن الحكومة السورية تشجع الاستثمار الزراعي، ولديها فرص واعدة في مجالات التصنيع الغذائي والترويج والتسويق، إضافة إلى أنها تعمل على تهيئة البيئة المناسبة لانطلاق الاستثمارات وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين ضمن خطة استثمارية واضحة.

من جانبه، شدد الحاج توفيق على أهمية توسيع الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وعقد اجتماعات دورية وتشكيل مجلس مشترك والاستفادة من الخبرات السورية ولا سيما في مجال التصنيع الغذائي، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة للقطاع الزراعي في سوريا.

ولفت الحاج توفيق إلى وجود مزايا وفرص يمكن للجانبين الاستفادة منها ولا سيما أن الأردن يستورد قسماً كبيراً من المواد الغذائية، في حين تتميز سوريا بقربها الجغرافي وتوافر منتجات زراعية ذات جودة عالية وتنوع واسع، ما يهيئ أرضية مناسبة لتطوير التبادل والتكامل بين البلدين.

وكان الوزير بدر بحث في الـ 24 من شباط الماضي مع السفير الأردني بدمشق سفيان سلمان القضاة، علاقات التعاون في المجال الزراعي والتبادل التجاري، وتوحيد المعايير بين البلدين.