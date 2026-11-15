تراجع أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى ما دون ستة دولارات للغالون

نيويورك-سانا

تراجعت أسعار الديزل في الولايات المتحدة أمس السبت إلى ما دون ستة دولارات للغالون، للمرة الأولى منذ نحو شهرين، مع انحسار التوترات الجيوسياسية وتراجع الطلب الموسمي، ما خفف الضغوط على أسواق الوقود بعد موجة ارتفاعات حادة شهدتها البلاد.

ونقلت رويترز عن خدمة “غاز بادي” المتخصصة في تتبع أسعار الوقود قولها في بيان: “إن متوسط سعر التجزئة للديزل على المستوى الوطني بلغ 5.998 دولارات للغالون أمس السبت، بعد أن تجاوز ستة دولارات في العاشر من أيلول الماضي، مسجلاً ذروة بلغت 6.519 دولارات في الثاني والعشرين من الشهر ذاته”.

تراجع الطلب وتحسن إنتاج المصافي

وقال رئيس قسم تحليل النفط في الخدمة باتريك دي هان: “إن الطلب على الوقود يتراجع عادة خلال فصل الخريف، نتيجة انخفاض حركة التنقل وانحسار موسم الأعاصير وتراجع مخاطر تعطل المصافي على ساحل الخليج الأمريكي”، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة الدورية للمصافي تكون قد اكتملت إلى حد كبير بحلول تشرين الثاني، ما يتيح تعافي مستويات الإنتاج.

وأضاف دي هان: “إن هذه العوامل الموسمية، إلى جانب انخفاض أسعار النفط الخام، أسهمت أيضاً في تراجع أسعار البنزين إلى ما دون أربعة دولارات للغالون خلال الشهر الجاري، للمرة الأولى منذ العاشر من آب الماضي”.

وفي ولاية كاليفورنيا، التي تعاني محدودية طاقة التكرير وفرض مواصفات أكثر صرامة على الوقود مقارنة بمناطق أخرى في البلاد، تجاوزت أسعار الديزل عشرة دولارات للغالون لفترة وجيزة خلال موجة الارتفاعات الأخيرة.

الحرب والعقوبات وراء موجة الارتفاعات

وكانت أسعار الديزل ارتفعت بفعل اضطراب إمدادات النفط الناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، بالتزامن مع الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية، الأمر الذي أدى إلى تراجع الإنتاج وزيادة الضغوط على أسواق الوقود.

كما أدت الزيادة الحادة في أسعار الديزل، الذي يشكل عنصراً رئيسياً في تكاليف النقل والشحن والإنتاج الزراعي، إلى تفاقم الضغوط التضخمية، وارتفاع الأعباء على المستهلكين والمزارعين والشركات، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 18.5 بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين، ما ساعد على تخفيف الضغوط السعرية.

إجراءات أمريكية لاحتواء تكاليف الوقود

وفي محاولة للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات عدة، شملت تعليقاً مؤقتاً للضرائب الاتحادية على الديزل الأحمر المخصص للاستخدامات غير المخصصة للطرق، وتخفيف بعض القيود عن الوقود الروسي، فضلاً عن إطلاق برنامج دعم بقيمة ثمانية مليارات دولار لمساعدة المزارعين على تعويض ارتفاع تكاليف الوقود خلال موسم حصاد الخريف.

غير أن هذه الإجراءات لم تحقق سوى انفراج محدود في الأسواق، في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة وتداعيات الحرب المتواصلة في إيران.

وتتأثر أسعار الديزل في الولايات المتحدة بعوامل عدة، أبرزها أسعار النفط الخام، ومستويات إنتاج المصافي، وحركة الطلب الموسمية، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، ويكتسب استقرار أسعار هذا الوقود أهمية خاصة لارتباطه المباشر بتكاليف نقل السلع وتشغيل المعدات الزراعية والصناعية، وانعكاساته على أسعار المنتجات ومعدلات التضخم.