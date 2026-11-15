الأمن الأمريكي يفتش مصنعاً للوقود الحيوي في إيلينوي بعد تهديد بوجود عبوة ناسفة

واشنطن-سانا

فتشت قوات الأمن الأمريكية، مساء أمس السبت، مصنعاً للوقود الحيوي في مدينة بيوريا بولاية إيلينوي، عقب تلقي تهديد بوجود عبوة ناسفة بالقرب منه.

ونقلت رويترز عن قائد شرطة المدينة براد ديكسون قوله: “إن سلطات الولاية والسلطات الاتحادية أجرت عمليات تفتيش واسعة في المصنع، بعد العثور على جهاز يشكل تهديداً موثوقاً، ما دفع إلى إخلاء منطقة يبلغ نصف قطرها نحو 1.6 كيلومتر”.

وأوضح ديكسون أن خبراء المتفجرات تمكنوا من إبطال مفعول الجهاز، وأن السلطات رفعت أمر الإخلاء بعد نحو يوم على اكتشافه، مشيراً إلى أن عمليات التفتيش استمرت حتى ساعات متأخرة من يوم أمس، دون العثور على أي مواد أخرى مثيرة للقلق.

وأضاف ديكسون أن السلطات لم تحدد بعد طبيعة الجهاز ومكوناته، ولذلك لم يتسنَّ لها الجزم بأنه عبوة ناسفة.

من جهتها، أعلنت شرطة بيوريا، في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك، عدم العثور على أي شيء آخر يثير القلق، مؤكدة رفع إجراءات الإخلاء، فيما لم تصدر مجموعة “بيو أورغا”، المالكة للمصنع ومقرها مدينة هيوستن بولاية تكساس، تعليقاً فورياً على الحادثة.

وكانت إدارة المصنع أبلغت الشرطة، يوم الجمعة الماضي، بتلقي تهديد بوجود عبوة ناسفة، ما دفع السلطات إلى مباشرة الإجراءات الأمنية وتفتيش المنشأة والمناطق المحيطة بها.