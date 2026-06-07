أوبك بلس يقر رابع زيادة لإنتاج النفط بواقع 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من تموز

لندن-سانا

يتجه تحالف أوبك بلس اليوم الأحد، للموافقة على رابع زيادة في أهداف إنتاج النفط خلال أربعة أشهر متتالية، رغم استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط والتي لا تزال تعوق قدرة عدد من أعضاء التحالف على ضخ المزيد من النفط الخام.

ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر رفضت الكشف عن هويتها، أنه من المرجح أن يرفع سبعة من الأعضاء الأساسيين أهداف الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من تموز.



ويماثل هذه الزيادة التي تم إقرارها لحزيران، والتي جرى تعديلها بالخفض من الزيادات الشهرية البالغة 206 آلاف برميل يومياً ⁠في أيار ونيسان لتأخذ في الحسبان خروج الإمارات.

ومن المقرر أن يُعقد اليوم الأحد اجتماع الدول السبع والذي يضم السعودية والعراق والكويت والجزائر وقازاخستان وروسيا وعمان.

وكانت هذه الدول رفعت حصص إنتاجها بين شهري نيسان وحزيران بنحو 600 ألف برميل يومياً.

وتأتي هذه الخطوة بعد تقلص تدفقات النفط عبر مضيق هرمز وعجز دول رئيسية داخل التحالف عن تلبية طلبات عملائها بالكامل منذ نهاية ⁠شباط، وما تلاها من انسحاب الإمارات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد نحو 60 عاماً من انضمامها إليها، ما أدى إلى تفاقم الأزمة بالنسبة لأوبك بلس.

يشار إلى أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت بتوقف حركة الملاحة بالكامل تقريباً عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره في الأحوال الطبيعية حوالي خُمس الإنتاج العالمي من النفط، ما أدى إلى اضطراب في سلاسل الإمداد.