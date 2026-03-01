محافظ اللاذقية ومعاون وزير الاقتصاد والصناعة يتفقدان المنطقة الصناعية

اللاذقية-سانا

تفقد محافظ اللاذقية محمد عثمان ومعاون وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان واقع الصناعات في المنطقة الصناعية بمدينة اللاذقية، وذلك في إطار جهود حكومية لدعم هذا القطاع وتطويره وتعزيز بيئة الاستثمار وتوفير فرص العمل.

واطلع المحافظ ومعاون وزير الاقتصاد خلال الجولة على المشروع الاستثماري الخاص بالشركة السورية لصناعة الألبسة الجاهزة “وسيم”، الذي يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل.

وأكد محافظ اللاذقية أن المشروع الاستثماري في مجال الألبسة لشركة وسيم، كان قيد التجربة خلال الفترة الماضية، وبدأ بتشغيل 500 عامل كمرحلة أولى وسيصل إلى 1500 عامل عند استكمال مراحله.

ولفت عثمان، إلى وجود مشاريع أخرى قيد التحضير على المستويين الصناعي والخدمي والسياحي بهدف استقطاب الاستثمارات وتوسيع قاعدة فرص العمل ومكافحة البطالة في المحافظة.

وأوضح عبد الحنان في تصريح للصحفيين، أن محافظة اللاذقية تحتاج اليوم إلى منطقة صناعية جديدة والوزارة بصدد إجراء الدراسات اللازمة لإحداث مناطق صناعية تسهم في خفض أسعار الأراضي المخصصة لهذا الغرض، التي تُعد حالياً مرتفعة وغير مشجعة للاستثمار.

ونوه في هذا الإطار، إلى أن العمل جارٍ بالتنسيق مع المحافظة لتخصيص أراض بأسعار مقبولة لا تتجاوز 50 دولاراً للمتر المربع.

وأشار معاون وزير الاقتصاد والصناعة، إلى وجود خطة لإعادة تفعيل معامل الغزل عبر استقطاب مستثمرين، حيث بدأ التشغيل الجزئي لبعض الخطوط الإنتاجية مع التوسع فيها لاحقاً.

كما كشف عن بحث خطط لتطوير عمل المؤسسة العامة للتبغ وزيادة طاقتها التشغيلية، سواء عبر الاستثمار أو من خلال إدارة القطاع الخاص، بما يحقق أكبر قدر ممكن من فرص العمل.

وأعلن معاون الوزير عن قرب إطلاق عمل مجمع لمراكز التدريب المهني في منشأة “جب حسن” بمدينة اللاذقية اعتباراً من بداية حزيران المقبل، يضم 9 مهن تلبي احتياجات سوق العمل في المحافظة.

وتشهد اللاذقية نشاطاً صناعياً واستثمارياً خاصة مع توجه الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل عمل المستثمرين في المدن الصناعية، ما يساهم في خلق فرص عمل وتوسيع الصناعة المحلية.