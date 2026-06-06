وزير الزراعة التركي: هدر ثلث الغذاء عالمياً قبل وصوله للمستهلك

أنقرة-سانا

أكد وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي، أن ثلث الغذاء المنتج عالمياً يُفقد أو يُهدر قبل أن يصل إلى موائد المستهلكين، مبيناً أن الأضرار الناجمة عن هذا الهدر تُقدّر بنحو تريليون دولار سنوياً للاقتصاد العالمي.

ووفق وكالة الأناضول، فإن يوماكلي أوضح أن تعزيز الأمن الغذائي يتطلب منظومة متكاملة تبدأ من الحفاظ على الإنتاج، وتخزينه ونقله بظروف مناسبة، وصولاً إلى إيصاله بفعالية للأسواق والمستهلكين، بما يقلل الخسائر في جميع مراحل السلسلة الغذائية ويدعم الاقتصاد الدائري.

وأشار الوزير التركي خلال ندوة رفيعة المستوى لوزراء الزراعة أقيمت في إطار “منتدى صفر نفايات 2026” في مدينة إسطنبول، إلى أن مفهوم “صفر نفايات” يمثل فهماً حضارياً متكاملاً لحماية الحياة والإنسانية، لافتاً إلى أن مواجهة هدر الغذاء تعكس سياسات بلاده الزراعية والمائية والمشاريع التعليمية المرتبطة بها، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي.

وشدد يوماكلي في ختام كلمته على الأبعاد الشاملة لهذه القضية، معتبراً أن حماية الغذاء هي في جوهرها حماية للجهد البشري، والمياه، والتربة، والمناخ، والأهم من ذلك حماية للكرامة الإنسانية والأجيال القادمة.

ويُعقد منتدى “صفر نفايات” في مدينة إسطنبول بين الخامس والسابع من الشهر الجاري بمشاركة ممثلين عن 183 دولة، ويعتبر من أبرز الفعاليات الدولية الشاملة المعنية بقضايا البيئة والاستدامة على مستوى العالم.

ويتميز المنتدى، الذي يجمع قطاعات متعددة وآليات مختلفة لصنع القرار، بطابع يشبه القمم الدولية الكبرى التي تسهم في رسم ملامح الأجندة العالمية، حيث يجمع تحت سقف واحد ممثلين حكوميين، وقادة أعمال، ومسؤولين محليين، وأكاديميين، ومنظمات دولية من مختلف أنحاء العالم.