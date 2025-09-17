مديرية الشركات تطلق حزمة خدمات جديدة لتبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار

دمشق-سانا

أعلنت مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن إطلاق حزمة خدمات جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار المحلي.

وأوضحت المديرية في بيان رسمي أن الحزمة تشمل مجموعة من الخدمات النوعية، أبرزها ما يتعلق بشركات الأموال، ومنح الرقم الضريبي، والنشر في الجريدة الرسمية، إلى جانب إصدار وثيقة غير محكوم، ومنح براءة الذمة المالية، فضلاً عن خدمات السجل التجاري في محافظة ريف دمشق، بما يسهم في تسريع وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتأسيس وتسجيل الشركات.

كما أشارت المديرية إلى أن العمل جارٍ حالياً على التحضير لإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لهذه الخدمات، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تسريع وتيرة العمل وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، بما يواكب التحول الرقمي في الإدارة العامة.