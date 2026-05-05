البنك المركزي الأوروبي: التحول إلى الطاقة المتجددة حاجة ملحة لأوروبا

فرانكفورت-سانا

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن مواجهة تحديات التغير المناخي والحد من ارتفاع الأسعار يتطلبان من الدول الأوروبية تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.

وقالت لاغارد، في كلمة لها خلال مؤتمر فرانكفورت اليوم الثلاثاء، نشرت على موقع البنك: “إن التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة يوفر مساراً واضحاً لتحقيق التوازن بين أمن الطاقة والاستدامة والتكلفة الاقتصادية”، مشيرة إلى أن أوروبا لا تزال تعتمد بشكل مفرط على واردات الطاقة الخارجية، حيث تستورد نحو 60% من احتياجاتها، مع اعتماد شبه كامل على الوقود الأحفوري.

وأوضحت لاغارد أن تحليلات البنك المركزي أظهرت أن الدول، التي تمتلك حصة أكبر في إنتاج الكهرباء من مصادر غير أحفورية، كانت أكثر مرونة وقدرة على مواجهة تقلبات أسعار الطاقة، لافتة إلى أن الارتفاع الحالي في الأسعار يعكس التكلفة الباهظة للاعتماد على المصادر الخارجية.

وحذرت لاغارد من التداعيات الخطيرة للتغير المناخي على مفاصل الاقتصاد، لافتة إلى أن تراجع الإنتاج الزراعي نتيجة الظواهر المناخية الصعبة يؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما يؤثر سلباً في حركة الإنتاج بشكل أكثر استدامة مما كان متوقعاً في السابق.

يشار إلى أن التوترات الإقليمية والدولية أدخلت الاقتصاد العالمي، ولا سيما قطاع الطاقة، في مرحلة جديدة من المخاطرة وعدم اليقين قد تمتد آثارها إلى قطاعات متعددة خلال الأشهر المقبلة.

