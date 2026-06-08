وزير الطاقة يبحث في واشنطن آفاق التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة في سوريا

photo 1 2026 06 08 21 47 27 وزير الطاقة يبحث في واشنطن آفاق التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة في سوريا

واشنطن-سانا

عقد الوفد السوري برئاسة وزير الطاقة محمد البشير اليوم الإثنين في العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعاً ثنائياً مع مارك رولينز رئيس شركةHKN Energy وبحضور روس بيروت جونيور رئيس مجلس إدارة مجموعة هيلوود (Hillwood) الاستثمارية، جرى خلاله بحث آفاق التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة في سوريا.

photo 2 2026 06 08 21 47 27 وزير الطاقة يبحث في واشنطن آفاق التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة في سوريا

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر غرفة التجارة الأمريكية الفرص المتاحة لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لقطاع النفط والغاز في سوريا، بالإضافة إلى اللوجستيات والمشاريع التنموية المرتبطة بها.

وعرض الجانب السوري التسهيلات والبيئة التنظيمية التي تكفل استقطاب رؤوس الأموال وتأمين بيئة عمل مستقرة للشراكات الدولية في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار.

حضر الاجتماع القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري.

photo 3 2026 06 08 21 47 27 1 وزير الطاقة يبحث في واشنطن آفاق التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة في سوريا
photo 4 2026 06 08 21 47 27 وزير الطاقة يبحث في واشنطن آفاق التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة في سوريا
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